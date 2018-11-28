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Безопасность и профилактика экстремизма обойдутся Тюмени в 2 млн рублей

28 ноября 2018, 06:50
Фото: culture.mchs.gov.ru
Администрация Тюмени в ноябре разместила три закупки на услуги информирования горожан о безопасности жизнедеятельности и профилактике экстремизма. Две закупки по 800 тыс. рублей, одна 500 тыс. рублей.
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Тюмень

Из городского бюджета администрация Тюмени выделит 2 млн рублей на информирование населения о безопасном поведении и профилактике экстремизма. Услуга должна быть оказана до конца 2018 года.

В условиях закупки сообщается, что информирование тюменцев должно пройти в автотранспорте через телевизионные ролики. Общее время вещания 7560 часов. Из городского бюджета выделяется на видео информирование чуть больше 800 тыс. рублей.

Аналогичные ролики должны быть представлены не менее чем в 30 супермаркетах города, периодичность выхода - по три раза в час. 20 секунд на ролик о безопасности и 15 - по профилактике экстремизма. Секунда обойдется бюджету в 22 копейки. Общее количество 1070 часов. Первоначальная стоимость контракта - чуть больше 800 тыс. рублей.

Информационные материалы появятся на стендах в лифтах жилых домов города. Информацию о безопасности жизнедеятельности на полгода, а по профилактике экстремизма всего на месяц. Сумма планируемого контракта составила чуть более 500 тыс. рублей.

#Новости#Закупки#Департамент безопасности жизнедеятельности#МЧС#Муниципальные закупки#Безопасность#Тюмень#Юрий Норицын#Политика
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