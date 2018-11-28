Безопасность и профилактика экстремизма обойдутся Тюмени в 2 млн рублей

Аналогичные ролики должны быть представлены не менее чем в 30 супермаркетах города, периодичность выхода - по три раза в час. 20 секунд на ролик о безопасности и 15 - по профилактике экстремизма. Секунда обойдется бюджету в 22 копейки. Общее количество 1070 часов. Первоначальная стоимость контракта - чуть больше 800 тыс. рублей.