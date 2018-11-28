29 ноября в Тюменской области ожидается снегопад и до 6 мм осадков

Сильных осадков не ожидается только в Уватском и Тобольском районе. Между тем специалисты предупреждают о снежных заносах на федеральных трассах. В Тюмени снегопад начнется с раннего утра и закончится около 20:00. За несколько часов в областной столице выпадет до 6 мм осадков. Сильный ветер до 18 м/с прогнозируется в вечернее время.