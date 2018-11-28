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29 ноября в Тюменской области ожидается снегопад и до 6 мм осадков

28 ноября 2018, 10:00
Фото: flickr.com
МЧС предупреждает жителей Тюменской области, что 29 ноября на территории региона ожидается снег, метель и усиление ветра до 18 метров в секунду.
Сюжет
Тюмень

Сильных осадков не ожидается только в Уватском и Тобольском районе. Между тем специалисты предупреждают о снежных заносах на федеральных трассах. В Тюмени снегопад начнется с раннего утра и закончится около 20:00. За несколько часов в областной столице выпадет до 6 мм осадков. Сильный ветер до 18 м/с прогнозируется в вечернее время.

30 ноября 2018 года в регионе резко понизится температура воздуха до – 25 градусов в утренние часы.

МЧС рекомендует водителям быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим исходя из текущих метеоусловий. Жителей муниципальных образований просят одеваться потеплее. Спасатели напоминают жителям частных домов о безопасности при использовании электроприборов.

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#Новости#Тюменская область#Снегопад#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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