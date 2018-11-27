Воспитанников детсада «Темерничок» в Ростове переведут в другие учреждения

За новыми местами для детей родителям нужно обращаться в отдел образования Октябрьского района города на улице Ларина, 19/2.Ранее глава города Виталий Кушнарев предложил автотранспортному предприятию №3 ОАО «Трансервис» выкупить детский сад по рыночной стоимости. Однако владелец имущественного комплекса отказался его продавать.