Воспитанников детсада «Темерничок» в Ростове переведут в другие учреждения

Как сообщает RostovGazeta, с просьбой перевести детей в другие детские сады к властям Ростова-на-Дону обратились сами родители воспитанников. Администрация города пошла им навстречу.
«От родителей поступили многочисленные обращения, поэтому власти города приняли решение предоставить детям места в других учреждениях», - приводит RostovGazeta сообщение мэрии.
За новыми местами для детей родителям нужно обращаться в отдел образования Октябрьского района города на улице Ларина, 19/2.Ранее глава города Виталий Кушнарев предложил автотранспортному предприятию №3 ОАО «Трансервис» выкупить детский сад по рыночной стоимости. Однако владелец имущественного комплекса отказался его продавать.