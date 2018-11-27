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Воспитанников детсада «Темерничок» в Ростове переведут в другие учреждения

27 ноября 2018, 16:55
Фото: pixabay.com
Воспитанников детского сада АТП-3 «Темерничок» решено перевести в другие дошкольные учреждения.

Как сообщает RostovGazeta, с просьбой перевести детей в другие детские сады к властям Ростова-на-Дону обратились сами родители воспитанников. Администрация города пошла им навстречу.

«От родителей поступили многочисленные обращения, поэтому власти города приняли решение предоставить детям места в других учреждениях», - приводит RostovGazeta сообщение мэрии.

За новыми местами для детей родителям нужно обращаться в отдел образования Октябрьского района города на улице Ларина, 19/2.Ранее глава города Виталий Кушнарев предложил автотранспортному предприятию №3 ОАО «Трансервис» выкупить детский сад по рыночной стоимости. Однако владелец имущественного комплекса отказался его продавать.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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