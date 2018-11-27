В Тюмени отмечен рост количества проверок организаций

На компании и организации региона наложено свыше 10 000 штрафов на сумму 2,2 млрд рублей. Основные проверки приходятся ИФНС, МЧС, и трудовую инспекцию. Между тем количество выездных проверок налоговых органов сократилось на 28%. В МЧС проведено 1 400 мероприятий, что на 69% больше, чем в 2017 году.