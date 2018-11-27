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В Тюмени отмечен рост количества проверок организаций

27 ноября 2018, 11:40
Фото: flickr.com
Эксперты констатируют, что в Тюменской области увеличилось количество проверок организаций. За 9 месяцев текущего года 27 ведомств региона провели 570 000 проверок, что больше показателей 2017 года на 115 000. Всего за данный период выявлено 61 000 нарушений.
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Тюмень

На компании и организации региона наложено свыше 10 000 штрафов на сумму 2,2 млрд рублей. Основные проверки приходятся ИФНС, МЧС, и трудовую инспекцию. Между тем количество выездных проверок налоговых органов сократилось на 28%. В МЧС проведено 1 400 мероприятий, что на 69% больше, чем в 2017 году.

Инспекция по труду провела за отчетный период 1 200 проверок. Сообщается, что большая часть из них связанна с жалобами граждан в рамках защиты своих трудовых прав и выплаты заработной платы.

В ноябре 2018 года в регионе было зарегистрировано 32 050 организаций и 33 300 ИП.

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#Новости#Бизнес#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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