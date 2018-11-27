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Новый российский блокбастер в формет IMAX в Синема Парк

27 ноября 2018, 06:05
Корпорация IMAX и кинокомпания «Централ Партнершип» объявили о том, что фильм «Т-34» можно будет увидеть в кинотеатрах в формате IMAX с 27 декабря 2018 года.
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Тюмень

«Мы успешно продолжаем развивать тенденцию сотрудничества с российскими блокбастерами», – отметил Крэйг Дэмэл, глава отдела глобальной дистрибуции Корпорации IMAX. – «Ведь именно формат IMAX позволит зрителям максимально погрузиться во все исторические действия этой легендарной истории, пережить эмоции героев и не остаться равнодушными».

«Мы очень рады вновь сотрудничать с нашим партнером – корпорацией IMAX. Выход картины в этом формате - знак качества для российского проекта», – отметил Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип».

«Т-34» – это захватывающая история, рассказывающая об отважных русских танкистах, которым удалось совершить невероятное – сбежать из немецкого плена на легендарном танке Т-34.

Фильм о храбрости, несгибаемой воле и нерушимой любви.

Картина полностью конвертирована в формат IMAX®: качество изображения и звука специально адаптированы с помощью фирменной технологии IMAXDMR® (Digital Re-mastering – цифровое преобразование). Кристально чистое изображение в сочетании с четко выверенной геометрией залов IMAX и мощным цифровым звуком — все это создает уникальную атмосферу, которая переносит зрителей буквально внутрь самого действия картины.

Увидеть картину можно с 27 декабря 2018 года в Синема Парк в IMAX

О фильме:

Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние.

Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером.

Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.

#Новости#Кино#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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