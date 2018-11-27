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Многодетные семьи Сургута выйдут на акцию протеста из-за отмены льгот

27 ноября 2018, 13:00
Фото: flickr.com
В Сургуте 2 декабря пройдет акция протеста многодетных семей. По информации организации «Большая семья. Сургут», мероприятие согласовано. Местные жители будут протестовать против отмены льгот многодетным семьям и участникам боевых действий в части присмотра и ухода за детьми в детсадах.
Сюжет
Югра

Сообщается, что летом 2018 года муниципальные власти отменили компенсацию платы данной категории граждан в размере 50%. Льгота сохраниться только для малообеспеченных семей.

Участники пикета обсудят ситуацию с невыплатами субсидий «Ипотечным агентством Югры».

По мнению организаторов, помощь многодетным семьям должна осуществляться без привязки к общему доходу, иначе подобная политика перестанет стимулировать рождаемость.

В рамках мероприятия будут собраны подписи по нескольким резолюциям. Общественники готовят и другие предложения на рассмотрение в гордуме Сургута.

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#Новости#Акции протеста#Сургут#Югра#Александр Мязин#Политика
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