Многодетные семьи Сургута выйдут на акцию протеста из-за отмены льгот

В Сургуте 2 декабря пройдет акция протеста многодетных семей. По информации организации «Большая семья. Сургут», мероприятие согласовано. Местные жители будут протестовать против отмены льгот многодетным семьям и участникам боевых действий в части присмотра и ухода за детьми в детсадах.

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