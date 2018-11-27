Многодетные семьи Сургута выйдут на акцию протеста из-за отмены льгот

Сообщается, что летом 2018 года муниципальные власти отменили компенсацию платы данной категории граждан в размере 50%. Льгота сохраниться только для малообеспеченных семей.
Участники пикета обсудят ситуацию с невыплатами субсидий «Ипотечным агентством Югры».
По мнению организаторов, помощь многодетным семьям должна осуществляться без привязки к общему доходу, иначе подобная политика перестанет стимулировать рождаемость.
В рамках мероприятия будут собраны подписи по нескольким резолюциям. Общественники готовят и другие предложения на рассмотрение в гордуме Сургута.