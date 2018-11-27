Четыре призовых места привезли школьники Тюменской области с финала «Кубка РТК»

Участникам давалось по 2 попытки для прохождения полосы препятствий с помощью самодельных роботов. Отмечается, что один из учеников ЦРиАСУ Максим Змановский смог занять 3 место в самой сложной номинации «ЭкстремалPRO». Её сложность в том, что участник не находится на полигоне, а управляет роботом дистанционно с помощью видеокамеры. В состязании отличились ребята из «Гимназии № 21», ГАОУ ТО «ФМШ» и ДТиС «Пионер». Всего в мероприятии приняло участие 46 команд Тюменской области.