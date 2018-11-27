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Четыре призовых места привезли школьники Тюменской области с финала «Кубка РТК»

27 ноября 2018, 14:00
Фото: flickr.com
В Санкт-Петербурге 24 и 25 ноября прошли детские соревнования «Кубок РТК». Тюменские ребята смоги занять 4 призовых места на данном мероприятии.

В культурную столицу России прибыли представители десятков команд для проведения финала соревнования по робототехнике. В итоге тюменцы завоевали призовые места в 3 номинациях: «Искатель», «Экстремал» и «ЭкстремалPRO».

Участникам давалось по 2 попытки для прохождения полосы препятствий с помощью самодельных роботов. Отмечается, что один из учеников ЦРиАСУ Максим Змановский смог занять 3 место в самой сложной номинации «ЭкстремалPRO». Её сложность в том, что участник не находится на полигоне, а управляет роботом дистанционно с помощью видеокамеры. В состязании отличились ребята из «Гимназии № 21», ГАОУ ТО «ФМШ» и ДТиС «Пионер». Всего в мероприятии приняло участие 46 команд Тюменской области.

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#Новости#Тюменская область#Робототехника#Александр Мязин#Технологии
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