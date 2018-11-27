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Брилев заплатил журналистам за молчание о его лондонской квартире за 700 тыс. фунтов

27 ноября 2018, 02:00
Фото: Википедия
Телеканал «Дождь» сообщил, что Брилевы заплатили 250 фунтов журналистке за фотографии и видео около его дома в Лондоне. Между тем жена телеведущего Ирина Брилева опровергает информацию о покупке жилья на 700 000 фунтов стерлингов в 2016 году.

Отмечается, что жена Сергея Брилева подтвердила информацию из ФБК Навального, но заявила, что записи о возможности ей и мужу голосовать на выборах в Великобритании существуют со времени их совместной работы с 1995 по 2001 год.

Сергей Брилев отказался от комментировать расследования ФБК в которых сделан вывод, что тележурналист, ведущий прямых линий с президентом, имеет гражданство Великобритании. В начале эксперты нашли фамилию «Брилев» в публичной базе юридических лиц королевства. Далее были найдены записи о возможности голосования семьи Брилевых на выборах в Британии. После публикации расследования телеканал отправил в столицу королевства корреспондента, который опросил жильцов указанного дома. Один из местных жителей опознал российского телеведущего как своего соседа.

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