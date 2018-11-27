Брилев заплатил журналистам за молчание о его лондонской квартире за 700 тыс. фунтов

Сергей Брилев отказался от комментировать расследования ФБК в которых сделан вывод, что тележурналист, ведущий прямых линий с президентом, имеет гражданство Великобритании. В начале эксперты нашли фамилию «Брилев» в публичной базе юридических лиц королевства. Далее были найдены записи о возможности голосования семьи Брилевых на выборах в Британии. После публикации расследования телеканал отправил в столицу королевства корреспондента, который опросил жильцов указанного дома. Один из местных жителей опознал российского телеведущего как своего соседа.