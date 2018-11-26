Сибирские «Россети» оперативно восстановили энергоснабжение

По информации «Новых известий», для проведения работ компанией было привлечено 336 человек в составе 111 бригад и 134 единицы специальной техники. Трудиться энергетикам пришлось в крайне сложных метеоусловиях: шли осадки в виде мокрого снега с ураганным ветром порывами до 30 м/с. Такая погода обрушилась 25 ноября сразу на 5 регионов Сибири: Алтайский и Красноярский края, Кемеровскую область, Республики Тыва и Хакасия. Персонал МРСК несмотря ни на что продолжал более суток вести аварийно-восстановительные работы. Благодаря оперативным и слаженным действиям энергетиков среднее время отключения потребителей не превысило 2 часов.