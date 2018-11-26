Сибирские «Россети» оперативно восстановили энергоснабжение

По информации «Новых известий», для проведения работ компанией было привлечено 336 человек в составе 111 бригад и 134 единицы специальной техники. Трудиться энергетикам пришлось в крайне сложных метеоусловиях: шли осадки в виде мокрого снега с ураганным ветром порывами до 30 м/с. Такая погода обрушилась 25 ноября сразу на 5 регионов Сибири: Алтайский и Красноярский края, Кемеровскую область, Республики Тыва и Хакасия. Персонал МРСК несмотря ни на что продолжал более суток вести аварийно-восстановительные работы. Благодаря оперативным и слаженным действиям энергетиков среднее время отключения потребителей не превысило 2 часов.
Для ликвидации последствий непогоды специалисты использовали РИСЭ - резервные источники электроснабжения. Первоклассная подготовка персонала позволила своевременно принимать нужные решения. В отдаленные районы были доставлены и подключены дизель-генераторные электростанции, что дало возможность обеспечить практически бесперебойное снабжение социально значимых объектов в период ремонта.
Для большинства потребителей в регионах сложные погодные условия не повлияли на подачу электроэнергии благодаря грамотной работе сотрудников МРСК Сибири и надежным техническим решениям.
Сейчас циклон движется в сторону Забайкальского края и Бурятии. Поэтому персонал МРСК Сибири в этих регионах работает в режиме повышенной готовности.
Сотрудники «Россетей» в преддверии ухудшения погоды обращаются к жителям с просьбой проявлять внимание и осторожность по отношению к объектам энергоснабжения. При обнаружении любых повреждений на проводах необходимо сообщить о происходящем в региональную компанию по электроснабжению либо в МЧС по номеру 112 с мобильного телефона. Пытаться самостоятельно устранить любое нарушение запрещено.
При отключениях электроэнергии все пользователям рекомендуется оставить заявку на сайте Светлаястрана.рф для проведения восстановительных работ.
Единый call-центр работает круглосуточно, без перерывов и выходных. Позвонив по бесплатному номеру 8−800−1000−380, можно задать любые вопросы, касающиеся электроснабжения, а также сообщить о нарушении в работе энергетических объектов.