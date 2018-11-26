На Ямале снизились цены на яйца, крупы, сахар и овощи

Почти за год овощи на Ямале подешевели на 8,4%, яйца на 4,2%, сахар на 3,6%, крупы на 1,6%. Впрочем, большинство остальных продуктов питания подорожали.
Стоимость сливочного масла на Ямале с декабря прошлого года выросла на 5,4%, мяса и хлеба на 2,8%, молока на 2,4%, рыбы на 1,6%, подсолнечного масла и макарон на 1%.
За последние 11 месяцев продукты на Ямале подорожали на 0,5%, в настоящее время продуктовая корзина с минимальных набором продуктов питания обойдется местным жителям в 5,5 тысяч рублей.