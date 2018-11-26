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На Ямале снизились цены на яйца, крупы, сахар и овощи

26 ноября 2018, 09:00
Фото: pixabay.com
На Ямале, по сравнению с декабрем прошлого года, значительно подешевели некоторые продукты, среди которых яйца, крупы, сахар и овощи.
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Ямал

Почти за год овощи на Ямале подешевели на 8,4%, яйца на 4,2%, сахар на 3,6%, крупы на 1,6%. Впрочем, большинство остальных продуктов питания подорожали.

Стоимость сливочного масла на Ямале с декабря прошлого года выросла на 5,4%, мяса и хлеба на 2,8%, молока на 2,4%, рыбы на 1,6%, подсолнечного масла и макарон на 1%.

За последние 11 месяцев продукты на Ямале подорожали на 0,5%, в настоящее время продуктовая корзина с минимальных набором продуктов питания обойдется местным жителям в 5,5 тысяч рублей.

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