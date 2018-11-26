Машина под присмотром: включаем камеру, выключаем нервы

К сожалению, большинство владельцев пострадавших машин остаются один на один со страховой, именно поэтому Виктор решил окружить себя круглосуточным цифровым надзором, чтобы следить не только за машиной во дворе, но и за порядком дома. Камеру, которая с подоконника по ночам смотрит на его автомобиль, днем он разворачивает для наблюдения за квартирой. Тогда как на ладони становится гостиная: Виктор видит, чем занимается его жена-домохозяйка, а также когда сын пришел со школы.