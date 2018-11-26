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Машина под присмотром: включаем камеру, выключаем нервы

26 ноября 2018, 05:55
Фото: pixabay.com
Оставление места ДТП остается одним из самых грубых нарушений ПДД: водителю, скрывшемуся с места аварии, грозит лишение прав на 1-1,5 года или административный арест до 15 суток. Однако часто автомобилисты пытаются избежать ответственности, надеясь скрыться незамеченными.
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Тюмень

К сожалению, большинство владельцев пострадавших машин остаются один на один со страховой, именно поэтому Виктор решил окружить себя круглосуточным цифровым надзором, чтобы следить не только за машиной во дворе, но и за порядком дома. Камеру, которая с подоконника по ночам смотрит на его автомобиль, днем он разворачивает для наблюдения за квартирой. Тогда как на ладони становится гостиная: Виктор видит, чем занимается его жена-домохозяйка, а также когда сын пришел со школы.

- Помню сделал любимой неожиданный, хоть и небольшой сюрприз, - вспоминает Виктор. - Абсолютно случайно в камере заметил, что она пришла из магазинов и принесла огромную мурманскую форель (уж в этом я разбираюсь!). Заехал в магазин, взял бутылку белого сухого. Ее глаза надо было видеть! Ну, секрет пришлось конечно выдать.

Вся семья находится у Виктора под присмотром:

- Сына приходится контролировать, потому что я помню и себя в его годы: весь день сидишь на уроках, а потом домой – опять за учебники. Соблазны велики, так что мы договорились с Егором: гуляешь и играешь пару часов после школы, потом сразу за уроки. Он про камеру знает, так что у нас все по-честному, - рассказал Виктор.

Лопоухий Джек тоже круглосуточно под надзором: хозяева не только следят чем он занят, когда тот притаится, но и отсматривают записи с камер.

- Точно! Мы с ног сбились, пока искали любимую игрушку Джека. Мысль о том, чтобы посмотреть запись на камере, пришла сыну. Хорошо, что в архиве съемки хранятся несколько дней. За батареей мы бы точно не искали искать! – смеется Виктор.

Универсальное решение от «Ростелекома» не требует больших усилий и средств для установки: с подключением разберется даже ребенок, а ежемесячная плата не превышает стоимости мобильной связи. Всего за 300 рублей в месяц можно наблюдать за своим домом в режиме онлайн или в записи прям из мобильного приложения находясь в абсолютно любой точке мира, где есть интернет.

И несмотря на то, что такое видеонаблюдение работает с любым оператором связи, «Ростелеком» обеспечит сохранность данных на облачных хранилищах от всех видов киберугроз.

#Новости#Ростелеком#Тюмень#Ирина Швецова#Технологии
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