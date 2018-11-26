Илья Варламов рассказал, как Тюмени стать действительно лучшим городом на Земле

О причинах приезда в Тюмень
У меня интерес к Тюмени появился, когда я увидел проект реконструкции Мельникайте. Мне написали люди, попросили прокомментировать. Я начал разбираться и увидел, что это абсолютно вредительский, ужасный проект и нужно про него написать. Собственно, весь мой интерес вылился в описание и критику этого проекта, чтобы помочь местным активистам отбить вредительство. А потом, поскольку я ни разу в жизни не был в Тюмени, приехал посмотреть город.
О реакции администрации Тюменской области
В его администрации [речь идет об Александре Мооре, – прим.] была версия у его политтехнологов, что я приехал по заказу специально перед выборами. Поэтому, когда я узнал, что есть такая версия, и они начали искать какие-то выходы, чтобы со мной уладить вопрос, чтоб я не публиковал, не критиковал перед выборами. Конечно, было бы глупо, если б я отложил. И вообще, что за бред. Я так не делаю.
Смотри, я тебе сказал, как это было. Я не говорю, что это люди с администрации. Это люди, которые там работают с ними. Я ж не могу тебе называть этих людей, потому что это некрасиво. Просто через каких-то знакомых, через этих меня попросили, можно ли со мной поговорить. Я сказал, что со мной вопрос решить нельзя. Я так никогда не делаю. Вот и все.
Версия о корыстных целях критических материалов о Тюмени
Это глупо. Какие у меня могут быть корыстные интересы? Посмотри, количество рекламы, которую я размещаю. У меня все открыто. Я же не пытаюсь темнить. Я достаточно много зарабатываю на рекламе. У меня одно рекламное размещение стоит 700 тыс. рублей. Это открыто. Я обязательно об этом говорю.
Не было прецедентов, чтобы кто-то смог разместить у меня скрытую рекламу или как-то через структуры на меня повлиять, поэтому это могут предполагать люди, которые не знают, как я работаю.
Что грозит Тюмени?
Тюмени грозит излишняя автомобилизация с усугублением всех тех проблем, которые у вас пытаются решить, строя развязки, строя дороги. В Тюмени сейчас есть попытка построить город, удобный для автомобилей. В мире нет прецедентов, когда город получался удобным для автомобилей. Есть много прецедентов, когда автомобили город убивали.
Поэтому, если Тюмень не одумается и не изменит приоритеты, то это будет очень опасно и очень неудобный, несправедливый город.
О том, почему казанская набережная лучше тюменской
В Казани хорошая команда. Глава республики Минниханов смог пригласить грамотных специалистов, кто разбирается в общественных пространствах. Смог создать сильную команду и пригласить Наталью Фишман. Она создала команду, и они делают лучшие в России общественные пространства.
Что нужно сделать Тюмени, чтобы город стал лучше
В Тюмени будет происходить то же самое, если ваш губернатор поставит перед собой цель отказаться от услуг колхозников, которые ничего не понимают в городской среде и пригласить профессионалов.
Это может показаться, как намек на меня. Я не являюсь практикующим урбанистом. Нет, я просто журналист. Но в России, и в мире есть масса специалистов, которых можно приглашать, чтобы они делали. Тогда не будет этого колхоза. И тогда Тюмень действительно будет лучшим городом Земли.
О возможном участии мэра Тюмени в передаче «Большая дорога с мэром»
Если он позовет, с удовольствием. Я всех приглашаю, но это он должен изъявить желание.