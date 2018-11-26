Илья Варламов рассказал, как Тюмени стать действительно лучшим городом на Земле

Смотри, я тебе сказал, как это было. Я не говорю, что это люди с администрации. Это люди, которые там работают с ними. Я ж не могу тебе называть этих людей, потому что это некрасиво. Просто через каких-то знакомых, через этих меня попросили, можно ли со мной поговорить. Я сказал, что со мной вопрос решить нельзя. Я так никогда не делаю. Вот и все.