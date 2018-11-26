Губернатор Тюменской области проведет прием граждан региона

В этот же день в приемную обратилась жительница села Шестаково, попросившая обеспечить селен чистой питьевой водой. Между тем глава Заводоуковского городского пояснил, что до конца года завершиться установка павильона для очистки воды, этого должно хватить для обеспечения жителей села чистой водой.