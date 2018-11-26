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Губернатор Тюменской области проведет прием граждан региона

26 ноября 2018, 14:42
Фото: flickr.com
С 26 ноября по 2 декабря в Тюмени губернатор области проведет прием граждан региона. В понедельник несколько жительниц Тюменской области встретились с главой региона.

Сообщается, что на этой неделе личные приемы будут организованны на 259 площадках области. В 2017 году это позволило рассмотреть обращения 2 439 жителей региона.

26 ноября на прием к губернатору пришла многодетная мама, которая попросила помощи в обустройстве жилплощади. Глава области подписал распоряжение о выделении средств на покупку дома для семьи.

В этот же день в приемную обратилась жительница села Шестаково, попросившая обеспечить селен чистой питьевой водой. Между тем глава Заводоуковского городского пояснил, что до конца года завершиться установка павильона для очистки воды, этого должно хватить для обеспечения жителей села чистой водой.

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#Новости#Муниципальные образования#Тюменская область#Александр Мязин#Политика
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