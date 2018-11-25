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"Уралуправтодор": "надземник" у Дербышей соответствует всем требованиям безопасности

25 ноября 2018, 06:20
Фото: «Наш город»
В пятницу «Наш город» опубликовал материал о новом надземном пешеходном переходе, который появился вместо привычной «зебры» на одном из участков Московского тракта. Жители близлежащих поселков обеспокоены тем, что конструкция введена в эксплуатацию в недостроенном виде и имеет, по их мнению, множество недостатков.
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Тюмень

В их числе скользкие ступени, отсутствие скатов, сетчатые ограждения, через которые задувает снег.

Возмутила людей и поспешная ликвидация знаков «Пешеходный переход» - официальное открытие «надземника» ФКУ «Уралуправтодор» запланировало только 1 декабря, но знаки были убраны уже 21 ноября.

В «Уралуправтодоре» прокомментировали ситуацию, отметив, что объект был официально введен в эксплуатацию 23 ноября, а конструкция соответствует всем требованиям безопасности.

«Для того, чтобы жители Дербышей могли безопасно переходить дорогу, на 319-м км трассы Екатеринбург - Тюмень установили модульный надземный пешеходный переход. Инновационная конструкция соответствует всем нормативам, а также установленным требованиям безопасности. Такие, например, стоят в Свердловской области на трассе М-5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу. Для удобства маломобильных групп населения переход оборудован подъемными платформами. Их оснастили системой вызова с возможностью двусторонней связи с диспетчером. В пятницу, 23 ноября, на объекте завершилась наладка системы вызова диспетчера. Объект введен в эксплуатацию», - сообщили в компании, добавив, что до конца года аналогичные надземные пешеходные переходы будут установлены у поворотов на села Гусево, Ушакова, деревни Успенка, Посохова, Зубарева, поселки Московский и Перевалово.

В «Уралуправтодоре» также подтвердили информацию о том, после установки надземного пешеходного перехода у поста ГИБДД, наземный пешеходный переход будет ликвидирован.

«Такая мера обеспечит безопасность жителей близлежащих населенных пунктов и позволит автомобилистам быстрее проезжать этот участок. Разделение пешеходного и транспортного потоков (или ликвидация конфликтной точки пешеход-автомобиль) на перекрестках со светофорным регулированием позволит исключить пешеходную фазу, следовательно, увеличить пропускную способность автомобилей («пробок» станет меньше)», - объяснил «Нашему городу» официальный представитель компании.

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#Новости#Уралуправтодор#Московский тракт#Надземный пешеходный переход#Тюмень#Алена Печур#Общество
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