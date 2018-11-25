"Уралуправтодор": "надземник" у Дербышей соответствует всем требованиям безопасности

«Для того, чтобы жители Дербышей могли безопасно переходить дорогу, на 319-м км трассы Екатеринбург - Тюмень установили модульный надземный пешеходный переход. Инновационная конструкция соответствует всем нормативам, а также установленным требованиям безопасности. Такие, например, стоят в Свердловской области на трассе М-5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу. Для удобства маломобильных групп населения переход оборудован подъемными платформами. Их оснастили системой вызова с возможностью двусторонней связи с диспетчером. В пятницу, 23 ноября, на объекте завершилась наладка системы вызова диспетчера. Объект введен в эксплуатацию», - сообщили в компании, добавив, что до конца года аналогичные надземные пешеходные переходы будут установлены у поворотов на села Гусево, Ушакова, деревни Успенка, Посохова, Зубарева, поселки Московский и Перевалово.