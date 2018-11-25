ГК «Россети» организовала оперативный штаб в Сибири

Как пишут "Новые известия", штаб работал уже в пятницу, последствия штормового ветра с ледяным дождем устраняют более 100 бригад, работающих в круглосуточном режиме. Перебои с электричеством из-за шквалистого ветра до 30 метров в секунду, метели и мокрого снега зафиксировали в Республиках Алтай, Хакасия и Тыва, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях. Всего к работам привлекли свыше 330 человек и 134 единицы спецтехники МРСК Сибири, входящей в ГК "Россети".
Благодаря современной автоматике. позволяющей повторно подключать объекты в случае кратковременного отключения, нигде время отключения не превысило двух часов. Сотрудники компании проводят восстановительные работы, несмотря на метель и необычные для региона в это время грозы, и максимально быстро устраняют все локальные технарушения сети. В настоящее время полностью устранили нарушения в работе оборудования Республики Тыва и Алтая.
Для жителей Сибири организовали круглосуточную горячую линию по телефону 8−800−1000−380, население просят обращать внимание на повреждения электросетей и сообщать обо всех случаях в МЧС или энергетикам. Заявку о проблемах с электроснабжением можно оставить также на Светлаястрана.рф.