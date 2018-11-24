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«Россети» подготовят электросетевой комплекс Красноярска к Универсиаде

24 ноября 2018, 15:50
В Красноярске состоятся масштабные учения энергетиков, в которых поучаствуют специалисты группы компаний "Россети".

По информации издания "Новые известия", учения помогут отработать взаимодействие при проведении работ по устранению аварийных ситуаций на электросетях.

К работам присоединились более 800 человек, а в их распоряжении будет примерно 300 единиц спецтехники, привезенной из различных регионов страны. Вместе со специалистами Сибири будут взаимодействовать приехавшие в край сотрудники МОЭСК, ТРК, МРСК Урала и "Тюменьэнерго".

На церемонии открытия учений побывал Глава «Россетей» Павел Ливинский. Он рассказал, что теперь получится перевести надежность энергоснабжения города на качественно новый уровень. Все работы компания намерена завершить в День энергетика 12 декабря. Это будет самый короткий день в году, что спровоцирует пик нагрузки на электросети. "Работа в экстремальных условиях будет гарантировать слаженную работу и четкое выполнение поставленных задач", - пояснил Павел Ливинский.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что для региона Универсиада является очень важным событием. "Во многом от качества работы энергосистемы будет зависеть проведение этого мероприятия", - пояснил Александр Усс.

Выступил также полпред президента страны в ЮФО Сергей Меняйло, который рассказал о поручении Владимира Путина улучшить качество и надежность энергосистемы и обеспечить ее переход на цифровые технологии. "Мы найдем оптимальные варианты для решения этих задач. Многое уже удалось сделать и город преображается. Учения будут важным шагом подготовки к проведению Универсиады", - сообщил он.

#Новости#Павел (Холдинг) Соловьёв#Экономика
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