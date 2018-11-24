«Россети» подготовят электросетевой комплекс Красноярска к Универсиаде

На церемонии открытия учений побывал Глава «Россетей» Павел Ливинский. Он рассказал, что теперь получится перевести надежность энергоснабжения города на качественно новый уровень. Все работы компания намерена завершить в День энергетика 12 декабря. Это будет самый короткий день в году, что спровоцирует пик нагрузки на электросети. "Работа в экстремальных условиях будет гарантировать слаженную работу и четкое выполнение поставленных задач", - пояснил Павел Ливинский.