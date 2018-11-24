Александр Моор пообщался с представителями Стэнфордского форума

По словам губернатора, образование является одним из приоритетов развития Тюменского региона. Более того, по его мнению, сращивание университетов с индустриальными партнерами станет дополнительным драйвером развития области. В этом могут помочь в том числе и международные связи «с вузовским сообществом Северной Америки».