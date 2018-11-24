Александр Моор пообщался с представителями Стэнфордского форума

По словам губернатора, образование является одним из приоритетов развития Тюменского региона. Более того, по его мнению, сращивание университетов с индустриальными партнерами станет дополнительным драйвером развития области. В этом могут помочь в том числе и международные связи «с вузовским сообществом Северной Америки».
Тюменские университеты активно участвуют в международных проектах, осуществляют академические обмены, что служит развитием для сотрудничества.
В рамках форума студенты двух стран организуют проведения совместных исследований и изучение экономики России и США. В форуме участвуют 45 человек.