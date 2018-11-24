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Александр Моор пообщался с представителями Стэнфордского форума

24 ноября 2018, 13:00
Фото: flickr.com
Губернатор Тюменской области встретился с представителями Тюменского сегмента Стэнфордского российско-американского форума. Сообщается, что мероприятие проводится с 2008 года некоммерческой общественной организацией.
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Тюмень

По словам губернатора, образование является одним из приоритетов развития Тюменского региона. Более того, по его мнению, сращивание университетов с индустриальными партнерами станет дополнительным драйвером развития области. В этом могут помочь в том числе и международные связи «с вузовским сообществом Северной Америки».

Тюменские университеты активно участвуют в международных проектах, осуществляют академические обмены, что служит развитием для сотрудничества.

В рамках форума студенты двух стран организуют проведения совместных исследований и изучение экономики России и США. В форуме участвуют 45 человек.

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#Новости#Тюменская область#Университеты#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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