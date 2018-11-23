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Жители Тюмени смогут пройти бесплатный тест на ВИЧ 1 декабря

23 ноября 2018, 14:30
Фото: flickr.com
В областной столице 1 декабря в 12:00 около ТРЦ «Сити Молл» будет проведен бесплатный и анонимный тест на ВИЧ. Тюменцы смогут сдать кровь на анализ в передвижной лаборатории.
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Тюмень

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Организаторы устроят для всех посетителей ТРЦ викторину с призами. Участники тестирования смогут получить консультации специалистов.

Более того, в течении 2 недель запланировано проведение информационной компании по профилактике опасного заболевания. Мероприятия проводятся во всех муниципальных образованиях Тюменского региона в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!». Отмечается, что подобные исследования здоровья тюменцев проходят в областной столице раз в 2-3 недели.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: (3452) 214-910.

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#Новости#Тест на ВИЧ#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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