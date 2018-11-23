Жители Тюмени смогут пройти бесплатный тест на ВИЧ 1 декабря

Более того, в течении 2 недель запланировано проведение информационной компании по профилактике опасного заболевания. Мероприятия проводятся во всех муниципальных образованиях Тюменского региона в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!». Отмечается, что подобные исследования здоровья тюменцев проходят в областной столице раз в 2-3 недели.