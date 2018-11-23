«Юнистрим» отстоял безопасность своих клиентов во время кибервзлома

Недавно российские СМИ начали публиковать статьи о совершенной хакерской атаке на банк «Юнистрим», который является лидером в сфере денежных переводов. Во время атаки с рабочих почтовых ящиков сотрудников произошла массовая рассылка писем, содержащих вредоносные вложения, на адреса деловых партнеров. Публикации об этом активно множились несколько дней. Было даже указано, что многие клиенты готовы отказаться от сотрудничества с банком, однако ни одно издание не привело примеры таких клиентов. «Юнистрим» все это время работал в штатном ритме. Отсюда можно сделать вывод, что освещение банка в негативном свете - часть спланированной акции от конкурентов.