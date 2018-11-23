«Юнистрим» отстоял безопасность своих клиентов во время кибервзлома

Есть много примеров подобных информационных атак на гигантов рынка. В современном мире новости моментально тиражируются из одних источников в другие, поэтому провести подобную акцию по очернению конкурентов совсем не сложно, информируют «Новые известия».
Недавно российские СМИ начали публиковать статьи о совершенной хакерской атаке на банк «Юнистрим», который является лидером в сфере денежных переводов. Во время атаки с рабочих почтовых ящиков сотрудников произошла массовая рассылка писем, содержащих вредоносные вложения, на адреса деловых партнеров. Публикации об этом активно множились несколько дней. Было даже указано, что многие клиенты готовы отказаться от сотрудничества с банком, однако ни одно издание не привело примеры таких клиентов. «Юнистрим» все это время работал в штатном ритме. Отсюда можно сделать вывод, что освещение банка в негативном свете - часть спланированной акции от конкурентов.
«Юнистрим» является динамично развивающейся компанией, которая стремится сделать сотрудничество с клиентами более удобным благодаря привлечению современных информационных технологий. Сразу после отправки писем с вредоносным содержимым сотрудниками службы безопасности была пресечена дальнейшая рассылка и минимизированы последствия атаки. Вскоре руководство компании приняло решение об увеличении расходов на безопасность и более эффективной защите от действий злоумышленников.
Председатель правления КБ «Юнистрим» Кирилл Пальчун заявил, что в результате хакерской атаки банк и его клиенты потерь не понесли. Он отметил применение в компании комплексного подхода к вопросу безопасности, включающего самую современную защиту информации с помощью технических средств, обучение персонала работе при возникновении различных ситуаций, применение при необходимости организационных мер.
В настоящее время банком «Юнистрим» вместе с силовыми структурами инициировано внутреннее расследование, которое восстановит картину произошедшего, поможет определить источник атаки и принять меры по недопущению впредь подобных происшествий.