В Госдуме разработали законопроект, запрещающий эвакуацию машин с людьми внутри

Авторы законопроекта пояснили, что в последнее время эвакуация неправильно припаркованных автомобилей превратилась в бизнес, несмотря на то, что у этой меры изначально были другие цели.
В настоящее время законом разрешена эвакуация автомобилей с животными и людьми внутри, после перемещения таких машин их блокируют специальными устройствами, чтобы владелец не смог уехать не заплатив штраф и стоимость эвакуации.
В Госдуме уверены, что запрет на эвакуацию машин с людьми и животными внутри будет способствовать повышению уровня ответственности уполномоченных лиц за принимаемые решения.