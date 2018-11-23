nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Госдуме разработали законопроект, запрещающий эвакуацию машин с людьми внутри

23 ноября 2018, 08:30
Фото: pixabay.com
Парламентарии предложили внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, запрещающие эвакуацию автомобилей с находящимися внутри людьми и животными. Соответствующий законопроект разработали депутаты от фракции ЛДПР.

Авторы законопроекта пояснили, что в последнее время эвакуация неправильно припаркованных автомобилей превратилась в бизнес, несмотря на то, что у этой меры изначально были другие цели.

В настоящее время законом разрешена эвакуация автомобилей с животными и людьми внутри, после перемещения таких машин их блокируют специальными устройствами, чтобы владелец не смог уехать не заплатив штраф и стоимость эвакуации.

В Госдуме уверены, что запрет на эвакуацию машин с людьми и животными внутри будет способствовать повышению уровня ответственности уполномоченных лиц за принимаемые решения.

Материалы по теме
Эвакуировать автомобили теперь можно только из-под таблички
#Новости#Госдума РФ#Законопроекты#Автомобили#Эвакуация#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25