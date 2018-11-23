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Убытки птицефабрики "Боровская" компенсируют из бюджета 2019 года

23 ноября 2018, 06:41
Фото: maxpixel.net
По итогам II квартала 2018 года убытки флагманской компании АПК Тюменской области птицефабрики «Боровская» составили 113,27 млн рублей. 22 ноября на заседании областной Думы экономисты сообщили, что «Боровская» продолжит получать субсидии из регионального бюджета.

На обсуждении проекта бюджета депутатами был поднят вопрос, будет ли оказана финансовая поддержка старейшему предприятию региона.

Депутат от фракции ЛДПР Артем Зайцев напомнил, что после приобретения фабрики правительством области на модернизацию предприятия были вложены большие средства. Тем не менее, сейчас "Боровская" несет убытки. Может быть дело в плохом менеджменте, - поинтересовался представитель либерал-демократов.

Что касается птицефабрики, то действительно она зашла в серьезный проект модернизации своего производства. Этот проект не завершен, он продолжается, в ближайший трехлетний период мы рассматриваем вариант завершения этого проекта, соответственно, государственная поддержка планируется, - ответила Крупина.

Директор департамента финансов также сообщила, что не совсем корректно ориентироваться на промежуточный результат хозяйственной деятельности и считать убытки.

Боровская птицефабрика за два года 18 раз подвергалась проверкам Ростехнадзора. В 2018 году были выявлены серьезные нарушения, в результате которых ведомство приостанавливало работу оборудования на три месяца.

«На технологической схеме производственного процесса не указаны модели и основные характеристики оборудования. Технологический регламент не содержал описание технологического процесса, а также контроль и управление технологических процессов и технологическую схему производства. В ходе проверки было установлено, что технические устройства (транспортеры) эксплуатируются с истекшим сроком службы», – рассказали в Ростехнадзоре.

Птицефабрика ежегодно привлекает более миллиарда кредитных средств, столько же уходит на их оплату. Чистая прибыль ежегодно падает, ко второму кварталу 2018 года предприятие понесло убытки в размере 113,27 млн рублей.

"Боровская" функционирует с 1964 года. Сейчас главным акционером предприятия является департамент имущественных отношений Тюменской области.

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