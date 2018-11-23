Убытки птицефабрики "Боровская" компенсируют из бюджета 2019 года

Депутат от фракции ЛДПР Артем Зайцев напомнил, что после приобретения фабрики правительством области на модернизацию предприятия были вложены большие средства. Тем не менее, сейчас "Боровская" несет убытки. Может быть дело в плохом менеджменте, - поинтересовался представитель либерал-демократов.