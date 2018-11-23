Тюменцам покажут премьеру фильма «Колетт» на один день раньше

Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.
«Колетт была невероятно смелой. Она не побоялась открыться миру и доказать, что она достойна быть писательницей»- Кира Найтли
Режиссер-постановщик: Уош Уэстмоленд («Все еще Элис»)
В ролях: Кира Найтли («Пираты Карибского моря», «Гордость и предубеждение», «Искупление», «Герцогиня», «Анна Каренина», «Игра в имитацию»), Доминик Уэст («Гордость», «Рок-звезда», «Воспоминания о будущем», «Джон Картер»), Элинор Томлинсон («Иллюзионист», «Ван Гог. С любовью, Винсент»), Фиона Шоу («Гарри Поттер», «Джейн Эйр», «Дориан Грей»)
Дистрибьютор на территории России: Экспонента Фильм
Информационный партнер показа радиостанция «Радио 7»
Что: кинофильм «Колетт»
Где: киноцентр «Киномакс», ТРЦ «Кристалл» 2 этаж,
ул. Д. Менделеева 1а
Когда: 28 ноября 2018г.
Начало сеанса: 19.30
Возрастное ограничение: +16