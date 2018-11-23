«Тюменьэнерго» отчиталась об убытках за III квартал 2018 года

22 ноября крупнейшая в Западной Сибири и вторая по величине в Российской Федерации распределительная электросетевая компания «Тюменьэнерго» опубликовала финансовую отчетность. Из документа следует, что выручка компании за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года упала на 1,5 млрд до 41,3 млрд рублей. При этом себестоимость продаж выросла почти на млрд рублей до 43 млрд. Сюда входят выплаты сотрудникам, за 3 квартала 2018 года сумма составила 5,7 млрд рублей, что на 300 млн меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.