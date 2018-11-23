«Тюменьэнерго» отчиталась об убытках за III квартал 2018 года

22 ноября крупнейшая в Западной Сибири и вторая по величине в Российской Федерации распределительная электросетевая компания «Тюменьэнерго» опубликовала финансовую отчетность. Из документа следует, что выручка компании за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года упала на 1,5 млрд до 41,3 млрд рублей. При этом себестоимость продаж выросла почти на млрд рублей до 43 млрд. Сюда входят выплаты сотрудникам, за 3 квартала 2018 года сумма составила 5,7 млрд рублей, что на 300 млн меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.
Стоит отметить, что расходы по налогам на прибыль кратно упали из-за ее снижения. Так, за девять месяцев они составили всего 60 млн рублей, в 2017 году сумма была на полмиллиарда рублей больше.
В сентябре этого года столица Ямала была присоединена к Единой энергетической системе Российской Федерации. В «Тюменьэнерго» сообщили, что был запущен целый комплекс, в который входят построенные компанией две одноцепные воздушные линии 220 кВ «Надым – Салехард» общей протяжённостью в целом более 700 км, подстанция 220/110 кВ «Салехард» мощностью 250 (2х125) МВА, а также подстанции 110 кВ «Полярник» и «Северное сияние» мощностью по 80 (2х40) МВА каждая с питающими линиями электропередачи. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 14 млрд рублей.
Основной деятельностью компании является передача и распределение электроэнергии и подключение потребителей к сетям на Территории Тюменской области.
Главным акционером компании является госкорпорация «Россети».