Сбербанк поможет оформить ипотеку за один день на «Дне застройщиков Тюмени»

«В первую очередь данное мероприятие будет интересно тем, кто планирует покупку квартиры и хотел бы сэкономить деньги и время. В день мероприятия застройщики предложат квартиры по специальным ценам и проведут розыгрыш скидки в размере 100 тысяч рублей. Благодаря новой модели обслуживания клиентов в Сбербанке процесс оформления ипотечного кредита и приобретения жилья проходит в кратчайшие сроки. В банке есть отличный пример, когда ипотечный кредит на покупку жилья был выдан в течение одного дня. Приходите, и мы поможем вам приобрести квартиру быстро и максимально комфортно», – рассказала начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка Оксана Губко.