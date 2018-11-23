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Сбербанк поможет оформить ипотеку за один день на «Дне застройщиков Тюмени»

23 ноября 2018, 04:15
Фото: «Сбербанк»
Сбербанк примет участие в зимней экспозиции «День застройщиков Тюмени», которая пройдет в ТЦ «Галерея Вояж» в субботу 24 ноября 2018 года с 10 до 17 часов.
Сюжет
Тюмень

Тюменцы смогут узнать, какие районы города в ближайшее время прирастут новостройками, а какие жилые комплексы уже готовы к заселению новосёлов. Также для заинтересованных посетителей будут организованы выезды на объекты строительства.

В ходе мероприятия клиенты смогут получить подробную консультацию по действующим ипотечным программам Сбербанка на первичном рынке жилья и подать заявку на кредит с наиболее выгодными условиями.

Клиенты выставки смогут подать кредитную заявку в Сбербанк на покупку жилья в новостройках по ставке от 7,4% годовых или воспользоваться программой на рефинансирование ипотеки других банков по ставке 9,5% годовых. Для молодых семей с детьми в Сбербанке доступна ипотека с льготной ставкой 6% годовых.

«В первую очередь данное мероприятие будет интересно тем, кто планирует покупку квартиры и хотел бы сэкономить деньги и время. В день мероприятия застройщики предложат квартиры по специальным ценам и проведут розыгрыш скидки в размере 100 тысяч рублей. Благодаря новой модели обслуживания клиентов в Сбербанке процесс оформления ипотечного кредита и приобретения жилья проходит в кратчайшие сроки. В банке есть отличный пример, когда ипотечный кредит на покупку жилья был выдан в течение одного дня. Приходите, и мы поможем вам приобрести квартиру быстро и максимально комфортно», – рассказала начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка Оксана Губко.

Узнать подробности экспозиции, участия в розыгрыше скидки и зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на сайте проекта.

#Новости#Тюменская область#Покупка квартир#Сбербанк#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
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