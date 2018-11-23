Обсудили послание губернатора? Теперь о планах на выходные в афише

Небольшой провинциальный городок, две типовые квартиры, две семьи. Павлик Фарятьев чудаковат и неуклюж. Он ходит в гости к несчастной учительнице музыки Александре, рассказывает ей нелепые истории и зовет замуж. Саша одинока и измучена безответной любовью. Она устала от работы, от жизни с мамой и сестрой, и хочет вырваться из этого круга. Фантазии Фарятьева на мгновение врываются в ее жизнь и быстро забываются, когда вновь появляется тот, кто разбил ее сердце…