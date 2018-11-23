Обсудили послание губернатора? Теперь о планах на выходные в афише

VII музыкальный фестиваль Дениса Мацуева пройдет при поддержке Правительства Тюменской области.
Фестиваль является одним из главных культурных событий нашего города. В 2017 году концерты посетили более 3000 человек. Такие фестивали формируют положительный культурный имидж Тюменской области.
Первый день фестиваля посвящен симфонической музыке. В концерте фестиваля принимает участие Тюменский филармонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков.
Откроет программу одно из ранних произведений великого В.А.Моцарта – Концертная симфония ми-бемоль мажор для гобоя, кларнета, фагота, валторны с оркестром. Кульминацией вечера станет выступление Дениса Мацуева, который исполнит одно из величайших, всемирно признанных произведений Рахманинова – Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор.
Второй день фестиваля посвящен камерной музыке. Эта обширная область музыкального искусства во все времена привлекала внимание композиторов. В музыке для небольшого состава исполнителей можно было воплотить самые различные образы, передать тонкие душевные переживания человека. В первом отделении концерта прозвучат сочинения Чайковского и Шостаковича, второе отделение будет посвящено исполнению произведений, созданных для фортепиано.
В третий день состоится концерт стипендиатов Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена».
Когда: со 2 по 4 декабря в 19-00
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34,)
Прозвучит любимая классика в исполнении Виталия Савельева, солиста Тюменской филармонии, и Дарьи Ивановой, лауреатов всероссийских и международных конкурсов.
Когда: 23 ноября в 18:30
Где: музей «Усадьба Колокольниковых»
Стоимость: 300 рублей
Спектакль «Край» по мотивам романа тюменского писателя Виктора Строгальщикова. Мир Строгальщикова, в котором главный герой преодолевает долгую дорогу, в поисках самого себя, полон событий, встреч и прозрений. Герою необходимо разгадать массу загадок, причем, ответы кроются в его сознании. Манипуляции реальными воспоминаниями героя создают вымышленный мир, со странными образами, невероятными событиями, временными перевертышами.
Запутавшись в виртуальном проявлении этого мира, его законе и случае, герой начинает воспринимать мир, в котором он осознал свое присутствие, как подлинную реальность. Когда Голос подводит его к «краю» - исходной точке его воспоминаний, оказывается что … «все только начинается». В спектакле звучит музыка группы «Курара». Присутствуют пластические сцены и видео-инсталяции.
Когда: 23 ноября в 19:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийкая, 8а)
Стоимость: 200 — 450 рублей
Скромный английский бухгалтер по имени Генри Перкинс в свой день рождения по ошибке приносит домой дипломат с колоссальной суммой явно криминальных денег... Бедный клерк, совершенно ошалев от восторга, решает взять реванш за свою серую жизнь, сбежать с женой на край света и зажить «на всю катушку»!
Но не тут-то было - вместе с набитым банкнотами дипломатом, в его жизнь входят шантаж, интриги, мафия, а хуже того - пара корыстных друзей, двое странных полицейских, один неугомонный таксист и собственно - наемный убийца. И тут начинается невероятный каскад смешных и нелепых ситуаций!
Когда: 23 ноября в 19:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 900 рублей
«Мафия» - одновременно и шоу, и борьба за выживание. В отличие от карт эта игра никак не связана с деньгами, в отличие от гольфа не требует финансовых затрат, в отличие от футбола — хорошей физической подготовки. тебе нужен лишь интеллект и умение «читать» других людей. Тогда ты сможешь получить настоящее интеллектуальное удовольствие.
Желаешь отточить мастерство истинного лжеца? А может просто хочеь хорошо провести время? Тогда тебе сюда. Правила игры довольно просты и вникать в них лучше всего в процессе. Тем, кто совсем новичок, не стоит беспокоиться, всё объяснят и всему научат. Высококачественный кофе, ароматный чай и кондитерские сладости в неограниченном количестве прилагаются. Нужна запись по телефону: 46-84-09
Когда: 23 ноября в 19:30
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5)
Стоимость: 500 рублей
В программе: интерактивное общение с гостями, дегустация вин, специальное меню, струнный дуэт, в конце вечера - розыгрыш сертификатов. Подробности по телефону: 49-40-53. Категория 21+
Когда: 23 ноября в 19:30
Где: DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen, ресторан Emerald, (ул. Орджоникидзе, 46)
Стоимость: 2500 рублей
Общегородская милонга – вечер аргентинского танго. Милонга – это особая вечеринка, где собираются все поклонники аргентинского танго, чтобы насладиться музыкой, общением и танцем. Не имеет значения, умеете вы танцевать или нет, милонга - отличный способ познакомиться с новыми людьми и прекрасно провести время.
Когда: 23 ноября с 21:00 до часа ночи
Где: лофт-пространство «Наше место» (ул. Молодежная 74/4, 2 этаж)
Стоимость: 200 рублей
В концерте примут участие творческие коллективы Дворца «Пионер», среди которых ансамбль народного танца «Юность Сибири», ансамбль эстрадного танца «Карнавал», театр танца «Европа» и «Возрождение», цирковая студия «Арлекин», ансамбль народной песни «Родничок», вокальный ансамбль «Музыкальный трамплин», музыкальная студия «Интервал», музыкально-хоровая студия «Золотой камертон», музыкально-хоровая студия «Лира», студия православной и духовной культуры «Ковчег», студии эстрадного вокала «Дебют» и «Нота».
Торжество будет посвящено празднованию Дня матери. Изюминкой концерта станут ведущие, которыми на этот раз будут не взрослые, а дети.
Когда: 24 ноября в 12:00
Где: Дворец творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46)
Вход свободный
Хорошая возможность весело и спортивно провести время, а также подготовиться к зимнему сезону. А благодаря индивидуальным занятиям вы сможете уверенно стоять на коньках и получить от катания истинное удовольствие.
Когда: по субботам и воскресеньям в 15:00, 17:00 и 19:00
Где: каток «Прибой» (пр. Борцов Октября 2а, стр.1)
Стоимость: 200 рублей (до 6 лет), 450 рублей (взрослый); прокат коньков 100 рублей
В Городе молодых состоится мастер-класс, где вы получите реальные работающие советы как путешествовать интересно и недорого. Подробно рассмотрим:
Когда: 24 ноября 17:00
Где: Город молодых, ул.Механическая 31
Вход свободный
Волейбольный матч между мужскими командами Тюмень (Тюменская область) : Университет (Барнаул) состоится в спортивном комплексе «Центральный» 24 и 25 ноября. Приходите поддержать наших спортсменов!
Следите за точным расписанием и новостями в группе: https://vk.com/vctyumen
Когда: 24 и 25 ноября в 17:00
Где: СК «Здоровье», ул.Газовиков, 11
История о нравственном выборе, перед которым оказываются герои Булгакова. В спектакле, жанр которого определяется как трагифарс, много ярких комедийных характеров и сцен, стильные костюмы в духе 20 -30-х годов ХХ века. В своей квартире молодая вдова Зоя Пельц открывает швейную мастерскую, которая по вечерам превращается в не менее прибыльный дом свиданий, где царят весьма вольные нравы. До поры до времени.
Когда: 24 ноября в 18:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 200 — 450 рублей
Небольшой провинциальный городок, две типовые квартиры, две семьи. Павлик Фарятьев чудаковат и неуклюж. Он ходит в гости к несчастной учительнице музыки Александре, рассказывает ей нелепые истории и зовет замуж. Саша одинока и измучена безответной любовью. Она устала от работы, от жизни с мамой и сестрой, и хочет вырваться из этого круга. Фантазии Фарятьева на мгновение врываются в ее жизнь и быстро забываются, когда вновь появляется тот, кто разбил ее сердце…
Когда: 24 ноября в 18:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 300 — 600 рублей
«Иллюзии Любви» – это премьера, которая состоялась в Израиле в мае 2017 года на сцене Театра «Опера Израиля» с участием заслуженного артиста России, премьера Мариинского театра, Игоря Колба. В программе представлено новое прочтение знаменитого «Болеро» Мориса Равеля в хореографии Игоря Колба, а также - неоклассический балет о любви «Двое на качелях» на музыку Баха и Чавелы Варгас и шедевры мировой хореографии.
Когда: 24 ноября в 19:00
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)
Стоимость: 700 — 1700 рублей
Культурный ивент для взрослых молодых людей, знающих свое место в жизни. Настало время привить городу культуру отдыха, за которую не стыдно. Подробности: https://vk.com/albo_072
Где: Дом печати, ул.Осипенко, 81
Стоимость: 200-250 рублей
25 ноября Музейный комплекс им. И.Я. Словцова принимает гостей IX фестиваля документального кино «КинЗА». В амфитеатре музея состоится показ фильмов в режиме НОН-СТОП, организуются творческие дискуссии. Кинофестиваль – это успешный проект, направленный на приобщение молодежи к киноискусству и знакомство тюменского зрителя с лучшими образцами документалистики. Информацию предоставил museum-72.ru
В числе гостей фестиваля: Виктор Скубей – Президент Ассоциации «Гильдия неигрового кино и телевидения», член Союза кинематографистов РФ; Светлана Музыченко – преподаватель ВГИКа, режиссер, сценарист, актриса; Инна Демежко – директор программ Открытого фестиваля документального кино «РОССИЯ»; Анна Моисеенко – режиссёр фильмов «Зима, уходи!», «С.П.А.Р.Т.А. – территория счастья»; Николай Вершинин-Консовский – сценарист документального кино, соавтор фильма «Волшебный комсомолец».
Партнеры фестиваля – Гильдия неигрового кино и телевидения Союза кинематографистов и ВГИК им. С.А. Герасимова, организатор – Тюменский государственный институт культуры, соорганизатор – Тюменское музейно-просветительское объединение.
Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, г. Тюмень, ул. Советская, 63, Амфитеатр
Когда: 25 ноября 2018 г., с 11:00 до 18:00
Спектакль по одноименному рассказу В. Шукшина. Это история об извечной загадочности и широте русской души. О добре и прощении, сомнениях и желании открыться людям.
Когда: 25 ноября в 14:00 и 18:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 200 — 500 рублей
Премьера инклюзивного документального спектакля «Я говорю», где актеры и художники - только люди с ОВЗ. Спектакль является итогом театрального проекта "PROжизнь".
Актеры и художники спектакля – люди с ограниченными возможностями здоровья. По задумке режиссера, актеры будут делиться личными историями в разных театральных жанрах, среди которых куклы, пантомима и театральные этюды.
Регистрация: bit.ly/2zNYfhe.
Когда: 25 ноября в 16:00
Где: ДК «Торфяник», ул.Малышева, 26
«Призраки» - эксцентрическая комедия знаменитого итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо. Неисправимому романтику Паскуале, трогательно влюблённому в свою молодую жену, после целого ряда дешевых съемных квартир, удается снять огромный старинный дом – причем, совершенно даром! Дело в том, что за домом закрепилась дурная слава. Рассказывают, что много лет назад его владелец, испанский гранд, застал свою жену с любовником и велел замуровать их живыми. Вот слух о призраках, населяющих дом, и должен развеять Паскуале…
Героям знаменитой пьесы великого итальянского комедиографа предстоит по-новому посмотреть не только на своих близких, но и на самих себя. Призрачными становятся человеческие отношения, когда между людьми просачивается ложь, а настоящая любовь разрушается под грузом недоговоренностей и компромиссов.
Когда: 25 ноября в 18:00
Где: Тюменский драматический театр, (ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 1000 рублей
Действие комедии по произведению Валентина Катаева происходит в одном из маленьких безвестных городков «по ту сторону хребта». Пьеса «Домик» начинается с того, что главный герой решает устроить горожанам праздник рождения нового города. Обстоятельства поначалу не складываются благоприятно, но изобретательность и находчивость молодого человека приводят мир Конска к невиданным доныне событиям!
Когда: 25 ноября в 18:00
Где: ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1)
Стоимость: 300 — 800 рублей
Один из критиков отмечает: «Хандлос – органист, который потрясающе владеет мастерством игры на органе: в его исполнении сочетаются уникальная техническая точность и тонкий музыкальный темперамент. Музыку Баха едва ли можно сыграть более динамично и продуманно, чем это делает Хандлос. Величественная Прелюдия и Фуга соль-минор в его исполнении звучит идеально...».
Когда: 25 ноября в 19:00
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)
Стоимость: 700 — 800 рублей
Российский поэт, музыкант, лидер и вокалист группы «Последние Танки В Париже» выпустил книгу «Тотальный джаз». Документальная поэма и мистическая шарада. Таро, хард-кор и астрология. Криминальные разборки и андеграундная музыка. Концерты, драки и перестрелки. Стихи и проза. Билеты есть тут.
Когда: 25 ноября в 20:00
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Стоимость: 500 рублей