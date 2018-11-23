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Обсудили послание губернатора? Теперь о планах на выходные в афише

23 ноября 2018, 09:15
Фото: pixabay.com
Накануне, 22 ноября, губернатор Тюменской области Александр Моор впервые выступил со своим посланием к региональному истеблишменту и жителям региона. Об этом уже много сказано и написано. Впереди – выходные, поэтому «Наш город» предлагает на эти дни культурную афишу.
Сюжет
Афиша

1. Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев приглашает»

VII музыкальный фестиваль Дениса Мацуева пройдет при поддержке Правительства Тюменской области.

Фестиваль является одним из главных культурных событий нашего города. В 2017 году концерты посетили более 3000 человек. Такие фестивали формируют положительный культурный имидж Тюменской области.

Первый день фестиваля посвящен симфонической музыке. В концерте фестиваля принимает участие Тюменский филармонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков.

Откроет программу одно из ранних произведений великого В.А.Моцарта – Концертная симфония ми-бемоль мажор для гобоя, кларнета, фагота, валторны с оркестром. Кульминацией вечера станет выступление Дениса Мацуева, который исполнит одно из величайших, всемирно признанных произведений Рахманинова – Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор.

Второй день фестиваля посвящен камерной музыке. Эта обширная область музыкального искусства во все времена привлекала внимание композиторов. В музыке для небольшого состава исполнителей можно было воплотить самые различные образы, передать тонкие душевные переживания человека. В первом отделении концерта прозвучат сочинения Чайковского и Шостаковича, второе отделение будет посвящено исполнению произведений, созданных для фортепиано.

В третий день состоится концерт стипендиатов Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена».

Когда: со 2 по 4 декабря в 19-00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34,)

Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

2. Концерт «Поём любимую классику»

Прозвучит любимая классика в исполнении Виталия Савельева, солиста Тюменской филармонии, и Дарьи Ивановой, лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

Когда: 23 ноября в 18:30

Где: музей «Усадьба Колокольниковых»

Стоимость: 300 рублей

Фото: vk.com/museum_72

3. Спектакль для настоящих мужчин «Край»

Спектакль «Край» по мотивам романа тюменского писателя Виктора Строгальщикова. Мир Строгальщикова, в котором главный герой преодолевает долгую дорогу, в поисках самого себя, полон событий, встреч и прозрений. Герою необходимо разгадать массу загадок, причем, ответы кроются в его сознании. Манипуляции реальными воспоминаниями героя создают вымышленный мир, со странными образами, невероятными событиями, временными перевертышами.

Запутавшись в виртуальном проявлении этого мира, его законе и случае, герой начинает воспринимать мир, в котором он осознал свое присутствие, как подлинную реальность. Когда Голос подводит его к «краю» - исходной точке его воспоминаний, оказывается что … «все только начинается». В спектакле звучит музыка группы «Курара». Присутствуют пластические сцены и видео-инсталяции.

Когда: 23 ноября в 19:00

Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийкая, 8а)

Стоимость: 200 — 450 рублей

Фото: vk.com/theatre_angagement

4. Спектакль «Смешные деньги»

Скромный английский бухгалтер по имени Генри Перкинс в свой день рождения по ошибке приносит домой дипломат с колоссальной суммой явно криминальных денег... Бедный клерк, совершенно ошалев от восторга, решает взять реванш за свою серую жизнь, сбежать с женой на край света и зажить «на всю катушку»!

Но не тут-то было - вместе с набитым банкнотами дипломатом, в его жизнь входят шантаж, интриги, мафия, а хуже того - пара корыстных друзей, двое странных полицейских, один неугомонный таксист и собственно - наемный убийца. И тут начинается невероятный каскад смешных и нелепых ситуаций!

Когда: 23 ноября в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 900 рублей

Фото: «НашГород»

5. Игра в «Мафию»

«Мафия» - одновременно и шоу, и борьба за выживание. В отличие от карт эта игра никак не связана с деньгами, в отличие от гольфа не требует финансовых затрат, в отличие от футбола — хорошей физической подготовки. тебе нужен лишь интеллект и умение «читать» других людей. Тогда ты сможешь получить настоящее интеллектуальное удовольствие.

Желаешь отточить мастерство истинного лжеца? А может просто хочеь хорошо провести время? Тогда тебе сюда. Правила игры довольно просты и вникать в них лучше всего в процессе. Тем, кто совсем новичок, не стоит беспокоиться, всё объяснят и всему научат. Высококачественный кофе, ароматный чай и кондитерские сладости в неограниченном количестве прилагаются. Нужна запись по телефону: 46-84-09

Когда: 23 ноября в 19:30

Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5)

Стоимость: 500 рублей

Фото: pixabay.com

6. Вечер в итальянском стиле

В программе: интерактивное общение с гостями, дегустация вин, специальное меню, струнный дуэт, в конце вечера - розыгрыш сертификатов. Подробности по телефону: 49-40-53. Категория 21+

Когда: 23 ноября в 19:30

Где: DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen, ресторан Emerald, (ул. Орджоникидзе, 46)

Стоимость: 2500 рублей

Фото: pixabay.com

7. Общегородская милонга

Общегородская милонга – вечер аргентинского танго. Милонга – это особая вечеринка, где собираются все поклонники аргентинского танго, чтобы насладиться музыкой, общением и танцем. Не имеет значения, умеете вы танцевать или нет, милонга - отличный способ познакомиться с новыми людьми и прекрасно провести время.

Когда: 23 ноября с 21:00 до часа ночи

Где: лофт-пространство «Наше место» (ул. Молодежная 74/4, 2 этаж)

Стоимость: 200 рублей

Фото: vk.com/id4626808

8. Концерт-поздравление «Мамина Любовь»

В концерте примут участие творческие коллективы Дворца «Пионер», среди которых ансамбль народного танца «Юность Сибири», ансамбль эстрадного танца «Карнавал», театр танца «Европа» и «Возрождение», цирковая студия «Арлекин», ансамбль народной песни «Родничок», вокальный ансамбль «Музыкальный трамплин», музыкальная студия «Интервал», музыкально-хоровая студия «Золотой камертон», музыкально-хоровая студия «Лира», студия православной и духовной культуры «Ковчег», студии эстрадного вокала «Дебют» и «Нота».

Торжество будет посвящено празднованию Дня матери. Изюминкой концерта станут ведущие, которыми на этот раз будут не взрослые, а дети.

Когда: 24 ноября в 12:00

Где: Дворец творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46)

Вход свободный

Фото: vk.com/pioner_tmn

9. Катания на коньках

Хорошая возможность весело и спортивно провести время, а также подготовиться к зимнему сезону. А благодаря индивидуальным занятиям вы сможете уверенно стоять на коньках и получить от катания истинное удовольствие.

Когда: по субботам и воскресеньям в 15:00, 17:00 и 19:00

Где: каток «Прибой» (пр. Борцов Октября 2а, стр.1)

Стоимость: 200 рублей (до 6 лет), 450 рублей (взрослый); прокат коньков 100 рублей

Фото: pixabay.com

10. Мастер-класс «Путешествия для всех»

В Городе молодых состоится мастер-класс, где вы получите реальные работающие советы как путешествовать интересно и недорого. Подробно рассмотрим:

  • Как путешествовать больше, а тратить меньше.
  • Поиск дешёвых билетов.
  • Как экономить на проживании и питании, поездки с минимальным бюджетом.
  • Где находить бесплатные экскурсии и мероприятия.
  • Как общаться с иностранцами в путешествиях и у себя дома и с минимальными затратами получить языковую практику.
  • И еще много интересных лайфхаков

Когда: 24 ноября 17:00

Где: Город молодых, ул.Механическая 31

Вход свободный

Фото: pixabay.com

11. Волейбольный матч Тюмень : Университет (Барнаул)

Волейбольный матч между мужскими командами Тюмень (Тюменская область) : Университет (Барнаул) состоится в спортивном комплексе «Центральный» 24 и 25 ноября. Приходите поддержать наших спортсменов!

Следите за точным расписанием и новостями в группе: https://vk.com/vctyumen

Когда: 24 и 25 ноября в 17:00

Где: СК «Здоровье», ул.Газовиков, 11

Фото: vk.com/vctyumen

12. Трагифарс «Зойкина квартира»

История о нравственном выборе, перед которым оказываются герои Булгакова. В спектакле, жанр которого определяется как трагифарс, много ярких комедийных характеров и сцен, стильные костюмы в духе 20 -30-х годов ХХ века. В своей квартире молодая вдова Зоя Пельц открывает швейную мастерскую, которая по вечерам превращается в не менее прибыльный дом свиданий, где царят весьма вольные нравы. До поры до времени.

Когда: 24 ноября в 18:00

Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 — 450 рублей

Фото: vk.com/theatre_angagement

13. Спектакль «Фантазии Фарятьева»

Небольшой провинциальный городок, две типовые квартиры, две семьи. Павлик Фарятьев чудаковат и неуклюж. Он ходит в гости к несчастной учительнице музыки Александре, рассказывает ей нелепые истории и зовет замуж. Саша одинока и измучена безответной любовью. Она устала от работы, от жизни с мамой и сестрой, и хочет вырваться из этого круга. Фантазии Фарятьева на мгновение врываются в ее жизнь и быстро забываются, когда вновь появляется тот, кто разбил ее сердце…

Когда: 24 ноября в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300 — 600 рублей

Фото: «НашГород»

14. Балет «Иллюзии любви»

«Иллюзии Любви» – это премьера, которая состоялась в Израиле в мае 2017 года на сцене Театра «Опера Израиля» с участием заслуженного артиста России, премьера Мариинского театра, Игоря Колба. В программе представлено новое прочтение знаменитого «Болеро» Мориса Равеля в хореографии Игоря Колба, а также - неоклассический балет о любви «Двое на качелях» на музыку Баха и Чавелы Варгас и шедевры мировой хореографии.

Когда: 24 ноября в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 700 — 1700 рублей

Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

15. Вечеринка ALBO

Культурный ивент для взрослых молодых людей, знающих свое место в жизни. Настало время привить городу культуру отдыха, за которую не стыдно. Подробности: https://vk.com/albo_072

Где: Дом печати, ул.Осипенко, 81

Стоимость: 200-250 рублей

Фото: vk.com/albo_072

16. IX фестиваль документального кино «КинЗА»

25 ноября Музейный комплекс им. И.Я. Словцова принимает гостей IX фестиваля документального кино «КинЗА». В амфитеатре музея состоится показ фильмов в режиме НОН-СТОП, организуются творческие дискуссии. Кинофестиваль – это успешный проект, направленный на приобщение молодежи к киноискусству и знакомство тюменского зрителя с лучшими образцами документалистики. Информацию предоставил museum-72.ru

В числе гостей фестиваля: Виктор Скубей – Президент Ассоциации «Гильдия неигрового кино и телевидения», член Союза кинематографистов РФ; Светлана Музыченко – преподаватель ВГИКа, режиссер, сценарист, актриса; Инна Демежко – директор программ Открытого фестиваля документального кино «РОССИЯ»; Анна Моисеенко – режиссёр фильмов «Зима, уходи!», «С.П.А.Р.Т.А. – территория счастья»; Николай Вершинин-Консовский – сценарист документального кино, соавтор фильма «Волшебный комсомолец».

Партнеры фестиваля – Гильдия неигрового кино и телевидения Союза кинематографистов и ВГИК им. С.А. Герасимова, организатор – Тюменский государственный институт культуры, соорганизатор – Тюменское музейно-просветительское объединение.

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, г. Тюмень, ул. Советская, 63, Амфитеатр

Когда: 25 ноября 2018 г., с 11:00 до 18:00

Фото: vk.com/kinoklub.tgik

17. Спектакль «Светлые души»

Спектакль по одноименному рассказу В. Шукшина. Это история об извечной загадочности и широте русской души. О добре и прощении, сомнениях и желании открыться людям.

Когда: 25 ноября в 14:00 и 18:00

Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 — 500 рублей

Фото: vk.com/theatre_angagement

18. Инклюзивный документального спектакля «Я говорю»

Премьера инклюзивного документального спектакля «Я говорю», где актеры и художники - только люди с ОВЗ. Спектакль является итогом театрального проекта "PROжизнь".

Актеры и художники спектакля – люди с ограниченными возможностями здоровья. По задумке режиссера, актеры будут делиться личными историями в разных театральных жанрах, среди которых куклы, пантомима и театральные этюды.

Регистрация: bit.ly/2zNYfhe.

Когда: 25 ноября в 16:00

Где: ДК «Торфяник», ул.Малышева, 26

Фото: vk.com/iamspeak2018

19. Спектакль «Призраки»

«Призраки» - эксцентрическая комедия знаменитого итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо. Неисправимому романтику Паскуале, трогательно влюблённому в свою молодую жену, после целого ряда дешевых съемных квартир, удается снять огромный старинный дом – причем, совершенно даром! Дело в том, что за домом закрепилась дурная слава. Рассказывают, что много лет назад его владелец, испанский гранд, застал свою жену с любовником и велел замуровать их живыми. Вот слух о призраках, населяющих дом, и должен развеять Паскуале…

Героям знаменитой пьесы великого итальянского комедиографа предстоит по-новому посмотреть не только на своих близких, но и на самих себя. Призрачными становятся человеческие отношения, когда между людьми просачивается ложь, а настоящая любовь разрушается под грузом недоговоренностей и компромиссов.

Когда: 25 ноября в 18:00

Где: Тюменский драматический театр, (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 1000 рублей

Фото: «НашГород»

20. Комедия «Домик»

Действие комедии по произведению Валентина Катаева происходит в одном из маленьких безвестных городков «по ту сторону хребта». Пьеса «Домик» начинается с того, что главный герой решает устроить горожанам праздник рождения нового города. Обстоятельства поначалу не складываются благоприятно, но изобретательность и находчивость молодого человека приводят мир Конска к невиданным доныне событиям!

Когда: 25 ноября в 18:00

Где: ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 300 — 800 рублей

Фото: vk.com/dneftyanik

21. Юлиан Хандлос (орган, Германия)

Один из критиков отмечает: «Хандлос – органист, который потрясающе владеет мастерством игры на органе: в его исполнении сочетаются уникальная техническая точность и тонкий музыкальный темперамент. Музыку Баха едва ли можно сыграть более динамично и продуманно, чем это делает Хандлос. Величественная Прелюдия и Фуга соль-минор в его исполнении звучит идеально...».

Когда: 25 ноября в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 700 — 800 рублей

Фото: pixabay.com

22. Презентация книги Лёхи Никонова «Тотальный джаз»

Российский поэт, музыкант, лидер и вокалист группы «Последние Танки В Париже» выпустил книгу «Тотальный джаз». Документальная поэма и мистическая шарада. Таро, хард-кор и астрология. Криминальные разборки и андеграундная музыка. Концерты, драки и перестрелки. Стихи и проза. Билеты есть тут.

Когда: 25 ноября в 20:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 500 рублей

Фото: vk.com/nikonovtmn18
#Афиша#Тюмень#Радик Енчу
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