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На Ямале бастуют 190 рабочих, которым ООО «СК Север» задолжало 15 млн рублей

23 ноября 2018, 10:29
Фото: flickr.com
В ЯНАО бастуют рабочие ООО «СК Север», которые уже несколько месяцев не получают заработную плату. О ситуации в организации проинформированы прокуроры Москвы и Коми.
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Ямал

ООО «СК Север» зарегистрирована в Москве, а обособленное подразделение находится в Воркуте. Заявление от рабочих прокуратура Ямала перенаправила в указанные ведомства. Между тем прокуроры ЯНАО заявили, что информация о приостановке работ и ограничении сотрудников фирмы в питании не подтвердилась.

Несколько дней назад вахтовики организации заявили, что проводят забастовку, а руководство ООО «СК Север» угрожало выселить их из рабочего поселка.

Сообщается, что с августа по октябрь 2018 года 190 сотрудникам фирмы задолжали 15 000 000 рублей. Местные прокуроры получили 80 обращений от вахтовиков.

В настоящий момент руководителю ООО «СК Север» внесено представление. Он должен явиться в прокуратуру 26 ноября. Отметим, что СУ СКР по Надымскому району ЯНАО возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим СК «Север». Сообщается, что с руководством компании достигнута договоренность о скорейшем погашении образовавшейся задолженности.

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#Новости#Ямал#Александр Мязин#Общество
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