На Ямале бастуют 190 рабочих, которым ООО «СК Север» задолжало 15 млн рублей

ООО «СК Север» зарегистрирована в Москве, а обособленное подразделение находится в Воркуте. Заявление от рабочих прокуратура Ямала перенаправила в указанные ведомства. Между тем прокуроры ЯНАО заявили, что информация о приостановке работ и ограничении сотрудников фирмы в питании не подтвердилась.
Несколько дней назад вахтовики организации заявили, что проводят забастовку, а руководство ООО «СК Север» угрожало выселить их из рабочего поселка.
Сообщается, что с августа по октябрь 2018 года 190 сотрудникам фирмы задолжали 15 000 000 рублей. Местные прокуроры получили 80 обращений от вахтовиков.
В настоящий момент руководителю ООО «СК Север» внесено представление. Он должен явиться в прокуратуру 26 ноября. Отметим, что СУ СКР по Надымскому району ЯНАО возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим СК «Север». Сообщается, что с руководством компании достигнута договоренность о скорейшем погашении образовавшейся задолженности.