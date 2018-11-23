На Ямале бастуют 190 рабочих, которым ООО «СК Север» задолжало 15 млн рублей

ООО «СК Север» зарегистрирована в Москве, а обособленное подразделение находится в Воркуте. Заявление от рабочих прокуратура Ямала перенаправила в указанные ведомства. Между тем прокуроры ЯНАО заявили, что информация о приостановке работ и ограничении сотрудников фирмы в питании не подтвердилась.