Московская компания "Е8" требует оплаты долга с Антипинский НПЗ через суд

АНПЗ продолжает быть участником судебных разбирательств, преимущественно, в качестве ответчика. Так, по решению арбитражного суда Самарской области Антипинский НПЗ должен выплатить задолженность ООО «ЭлПромМаш» 16 331,98 евро, неустойки 209,05 евро, пени и расходы на оплату госпошлины в размере 6,183 тыс. рублей. в рублях по курсу ЦБ России в день фактической оплаты.