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Московская компания "Е8" требует оплаты долга с Антипинский НПЗ через суд

23 ноября 2018, 09:46
Фото: annpz.ru
В Тюмени областной арбитражный суд принял исковое заявление ООО «Е8». Истец требует с Антипинского НПЗ взыскать 2,242 млн. рублей.
Сюжет
Тюмень

Исковое заявление было подано 14 ноября. Возбуждено производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 10 декабря.

Фирма «Е8» зарегистрирована в Москве. Основной деятельностью компании является оптовая торговля оборудованием.

АНПЗ продолжает быть участником судебных разбирательств, преимущественно, в качестве ответчика. Так, по решению арбитражного суда Самарской области Антипинский НПЗ должен выплатить задолженность ООО «ЭлПромМаш» 16 331,98 евро, неустойки 209,05 евро, пени и расходы на оплату госпошлины в размере 6,183 тыс. рублей. в рублях по курсу ЦБ России в день фактической оплаты.

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