Количество ДТП в Тюмени снизилось на 6%

По мнению Игоря Фролова, на снижение количества ДТП в Тюмени повлияло то, что в городе за последнее время было установлено порядка трех тысяч дорожных знаков, а на нескольких десятках переходах знаки "Пешеходный переход" были размещены не только сбоку, но и над проезжей частью.