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Количество ДТП в Тюмени снизилось на 6%

23 ноября 2018, 06:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени снизилось количество ДТП на 6%, об этом рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.
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Тюмень

Заявление было сделано в гордуме областной столицы во время заседания постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию, на которой прошло обсуждение ремонта, реконструкции и строительства дорог в Тюмени.

По мнению Игоря Фролова, на снижение количества ДТП в Тюмени повлияло то, что в городе за последнее время было установлено порядка трех тысяч дорожных знаков, а на нескольких десятках переходах знаки "Пешеходный переход" были размещены не только сбоку, но и над проезжей частью.

Помимо этого на заседании обсудили вопрос информирования населения о предстоящем ремонте дорог. По мнению депутата Владимира Гороховцев, это следует делать как можно раньше, а также не забывать размещать в местных СМИ схему, по которой автомобилисты могли бы объехать перекрытые участки.

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#Новости#Ремонт дорог#ДТП#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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