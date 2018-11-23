Количество ДТП в Тюмени снизилось на 6%

Заявление было сделано в гордуме областной столицы во время заседания постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию, на которой прошло обсуждение ремонта, реконструкции и строительства дорог в Тюмени.
По мнению Игоря Фролова, на снижение количества ДТП в Тюмени повлияло то, что в городе за последнее время было установлено порядка трех тысяч дорожных знаков, а на нескольких десятках переходах знаки "Пешеходный переход" были размещены не только сбоку, но и над проезжей частью.
Помимо этого на заседании обсудили вопрос информирования населения о предстоящем ремонте дорог. По мнению депутата Владимира Гороховцев, это следует делать как можно раньше, а также не забывать размещать в местных СМИ схему, по которой автомобилисты могли бы объехать перекрытые участки.