«Черный пиар» против Хахалевой не повлиял на ротацию в Краснодарском суде

Как сообщает газета «Новые известия», истинная причина крылась в изменениях в оргструктуре самого суда из-за того, что в следующем году истекает срок полномочий председателя суда Александра Чернова. В структуре решили выстраивать механизм работы по принципу Верховного суда России, где главы коллегий – заместители председателя. Сейчас коллегию по административным делам Краснодарского суда курирует заместитель председателя суда Александр Пятигор. На должность руководителя судебной коллегии назначен заместитель председателя Сергей Свашенко. В итоге вышло так, что Свашенко одновременно стал главой второй и третьей инстанции и ему положено курировать самого себя.