«Черный пиар» против Хахалевой не повлиял на ротацию в Краснодарском суде

Как сообщает газета «Новые известия», истинная причина крылась в изменениях в оргструктуре самого суда из-за того, что в следующем году истекает срок полномочий председателя суда Александра Чернова. В структуре решили выстраивать механизм работы по принципу Верховного суда России, где главы коллегий – заместители председателя. Сейчас коллегию по административным делам Краснодарского суда курирует заместитель председателя суда Александр Пятигор. На должность руководителя судебной коллегии назначен заместитель председателя Сергей Свашенко. В итоге вышло так, что Свашенко одновременно стал главой второй и третьей инстанции и ему положено курировать самого себя.
СМИ предполагали, что отстранение Хахалевой неразрывно связано со слухами и ее поддельном дипломе, вопреки тому, что в ВУЗе, где она обучалась, подтвердили подлинность документа. Пресс-служба суда заявила, что изменения касаются лишь кадрового состава и никак не связаны с отстранением Хахалевой, так как она еще является федеральным судьей.
Краснодарский политтехнолог Александр Топалов отметил, что скандал, раздутый в СМИ, не повлиял на конечное постановление суда, так как Хахалева находится под подозрениями уже более года. Он подчеркнул, что изменениям подверглась позиция самой Хахалевой, ровно, как и произошла крупная ротация в суде, но, почему то, СМИ стало интересно только ее имя.
Председатель президиума коллегии адвокатов «Тимонин, Шувалов и партнеры» Валерий Тимонин отметил, что ротации должностей в судах – обычное явление и как раз происходит перед сменой председателя и реорганизацией. В данном случае реорганизация спровоцировала открытие Третьего апелляционного суда в Сочи и Четвертого кассационного - в Краснодаре.
Негативные материалы о Хахалевй, ранее опубликованные в СМИ, имеют массу недостоверной информации. Но, благодаря ним, всплыла на поверхность такая проблема, как незащищенность самих судей от влияния «черного пиара» и информационного давления. Обычно судьи не подают иски о защите чести и достоинства, так как их коллеги могут быть обвинены в корпоративной солидарности.