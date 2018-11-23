nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 2 000 человек остались без света в Сургутском районе Югры

23 ноября 2018, 11:30
Фото: flickr.com
Жители Сургутского района ХМАО сообщают, что в нескольких населенных пунктах пропало электричество. По словам очевидцев, без света остались более 2 000 человек.
Сюжет
Югра

Отмечается, что электроэнергия отсутствует в Сытомино и Лямина. ЧП произошло из-за повреждения проводов. В настоящее время рабочие «Тюменьэнерго» проводят ремонт. По словам специалистов, работы продлятся до 17:00. По словам замдиректора департамента ЖКХ, тепло в дома местных жителей поступает без перебоев.

Между тем, местная жительница заявляет, что отключение электричества Сытомино происходит регулярно. «Стабильно 1-2 раза в месяц. Тюменьэнерго говорит, что плановое отключение, а люди в домах замерзают».

В начале ноября 2018 года данные населенные пункты были отрезаны от внешнего мира из-за разрушенной переправы. Местным властям потребовалась неделя, чтобы восстановить движение транспорта через реку Лямин.

Материалы по теме
СК проведет проверку по сообщению СМИ об отключении тепла и горячей воды в домах Тюмени
#Новости#Югра#Электричество#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25