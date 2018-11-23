Более 2 000 человек остались без света в Сургутском районе Югры

Отмечается, что электроэнергия отсутствует в Сытомино и Лямина. ЧП произошло из-за повреждения проводов. В настоящее время рабочие «Тюменьэнерго» проводят ремонт. По словам специалистов, работы продлятся до 17:00. По словам замдиректора департамента ЖКХ, тепло в дома местных жителей поступает без перебоев.