Более 2 000 человек остались без света в Сургутском районе Югры

Отмечается, что электроэнергия отсутствует в Сытомино и Лямина. ЧП произошло из-за повреждения проводов. В настоящее время рабочие «Тюменьэнерго» проводят ремонт. По словам специалистов, работы продлятся до 17:00. По словам замдиректора департамента ЖКХ, тепло в дома местных жителей поступает без перебоев.
Между тем, местная жительница заявляет, что отключение электричества Сытомино происходит регулярно. «Стабильно 1-2 раза в месяц. Тюменьэнерго говорит, что плановое отключение, а люди в домах замерзают».
В начале ноября 2018 года данные населенные пункты были отрезаны от внешнего мира из-за разрушенной переправы. Местным властям потребовалась неделя, чтобы восстановить движение транспорта через реку Лямин.