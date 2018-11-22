В Тюмени появилась альтернатива загруженным фитнес-центрам

Загруженные фитнес-центры, очереди у тренажеров, толкучка в раздевалках и множество мелких факторов убивают желание вновь приходить в зал. Спорт хоть и является преодолением, но процесс должен приносить удовольствие. Альтернатива привычным фитнес-клубам есть – занятия по системе кроссфит в особенном, непривычном, зале.
Первое, что бросается в глаза в спортзале кроссфита, это большое свободное пространство. Здесь не будет толкотни, очереди у тренажеров. При этом новичку не придется думать, чем себя занять. Система кроссфита подразумевает групповые занятия с тренером.
Занятия в группе, по признанию поклонников кроссфита, здорово стимулируют на повышение персонального результата, здесь активно включается соревновательный элемент.
Например, в тюменском спортклубе TaigaCrossFit зал для тренировок спроектирован так, чтобы дать людям максимальное пространство для свободного выполнения всех упражнений. С первого взгляда, помещение может напомнить бойцовский клуб, потому что акцент в оформлении сделан на брутальности. Продуманный дизайн TaigaCrossFit сразу настраивает на нужный лад, это место, куда приходят отдохнуть от рутины, посвятить час физической активности и получить заслуженные эндорфины.
Кстати, наш коллега Максим продолжает осваивать систему кроссфита и делится своим опытом на странице в соцсети.
Необычное помещение для спортзала выбиралось очень тщательно. В результате было найдено решение: переоборудовать отдельно стоящий производственный цех с высокими потолками. Архитектурное решение с использованием морских контейнеров активно используется в Европе и Америке. По аналогии сделали и в спортзале TaigaCrossFit. В морских контейнерах сделаны зона ресепшн, детская комната, раздевалки со всеми удобствами.
Владельцы TaigaCrossFit рассказывают, что пока шел ремонт помещения, они вместе с тренерами приводили в порядок морские контейнеры: шкурили, убирали ржавчину и перекрашивали. Так, оригинальные грузовые контейнеры, побывавшие во многих точках мира, теперь "живут" в спортзале, являясь его достопримечательностью. Кстати, на дверях контейнеров сохранились оригинальные наклейки из разных портов.
Благодаря продуманному зонированию рабочей зоны, одна группа активно тренируется, другая делает заминку после тренировки, а третья только готовится к упражнениям, при этом никто никому не мешает. В зале есть необходимое оборудование для силовых тренировок: штанги, гири, гантели, медболы, тренажер «гребля», тумбы для запрыгивания, тренировочные шины до 300 кг., кувалды и прочая брутальная атрибутика. Кстати, от производственного цеха во время ремонта здесь оставили оригинальную балку, на которой крепятся канаты. Есть и 15-метровая функциональная рама с кольцами для гимнастических упражнений. Все необходимые гаджеты не занимают много места, основное пространство здесь для людей.
Поход в спортзал должен приносить радость, так считают владельцы TaigaCrossFit, поэтому продумали не только подходящий дизайн для клуба, но и вместительную парковку для посетителей, выбрали удобное расположение вблизи автобусной остановки.