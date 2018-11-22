В Тюмени появилась альтернатива загруженным фитнес-центрам

Благодаря продуманному зонированию рабочей зоны, одна группа активно тренируется, другая делает заминку после тренировки, а третья только готовится к упражнениям, при этом никто никому не мешает. В зале есть необходимое оборудование для силовых тренировок: штанги, гири, гантели, медболы, тренажер «гребля», тумбы для запрыгивания, тренировочные шины до 300 кг., кувалды и прочая брутальная атрибутика. Кстати, от производственного цеха во время ремонта здесь оставили оригинальную балку, на которой крепятся канаты. Есть и 15-метровая функциональная рама с кольцами для гимнастических упражнений. Все необходимые гаджеты не занимают много места, основное пространство здесь для людей.