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«СИНЕМА ПАРК» приглашает всех в кино по суперценам

22 ноября 2018, 09:00
«СИНЕМА ПАРК» предлагает тюменцам и гостям города сделать будничный день ярким и запоминающимся. Акция «Суперцена на всё» по вторникам будет отличным поводом встретиться с друзьями или отдохнуть после рабочего дня.

«Супер Вторник» в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК»!

Каждый вторник – супер цены на билеты в кино весь день!

Специальная цена билета на 2D и 3D по вторникам

Узнать стоимость билета можно в расписании сеансов кинотеатра «СИНЕМА ПАРК»

Действие скидок, предусмотренных в кинотеатрах, не распространяется на данную специальную цену.

Исключение: скидки по акции Сбербанк Спасибо

Данная специальная цена не действует на альтернативный контент, а также на премьерные показы

Бонусно-накопительная программа действует в обычном режиме

Стоимость очков для просмотра фильмов в формате 3D не входит в данную специальную цену

Что: супер цены на билеты в кино весь день!

Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин»

ул. Максима Горького, 70

Когда: каждый вторник

#Новости#Ирина Швецова#Культура
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