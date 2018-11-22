«СИНЕМА ПАРК» приглашает всех в кино по суперценам

«Супер Вторник» в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК»!
Каждый вторник – супер цены на билеты в кино весь день!
Специальная цена билета на 2D и 3D по вторникам
Действие скидок, предусмотренных в кинотеатрах, не распространяется на данную специальную цену.
Исключение: скидки по акции Сбербанк Спасибо
Данная специальная цена не действует на альтернативный контент, а также на премьерные показы
Бонусно-накопительная программа действует в обычном режиме
Стоимость очков для просмотра фильмов в формате 3D не входит в данную специальную цену
Что: супер цены на билеты в кино весь день!
Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин»
ул. Максима Горького, 70
Когда: каждый вторник