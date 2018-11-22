«СИНЕМА ПАРК» приглашает всех в кино по суперценам

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«Супер Вторник» в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК»! Каждый вторник – супер цены на билеты в кино весь день! Специальная цена билета на 2D и 3D по вторникам Узнать стоимость билета можно в расписании сеансов кинотеатра «СИНЕМА ПАРК» Действие скидок, предусмотренных в кинотеатрах, не распространяется на данную специальную цену. Исключение: скидки по акции Сбербанк Спасибо Данная специальная цена не действует на альтернативный контент, а также на премьерные показы Бонусно-накопительная программа действует в обычном режиме Стоимость очков для просмотра фильмов в формате 3D не входит в данную специальную цену Что: супер цены на билеты в кино весь день! Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин» ул. Максима Горького, 70 Когда: каждый вторник