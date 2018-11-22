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Сбербанк подвел итоги акции «Счастливый платеж»

22 ноября 2018, 09:30
Фото: Сбербанк
Западно-Сибирский банк Сбербанка подвел итоги акции «Счастливый платеж». Акция проходила на территории Тюменской и Омской областей, ХМАО и ЯНАО. Победитель был определен в каждом из четырех регионов.
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Тюмень

По условиям акции необходимо было с 1 августа по 31 октября 2018 года оплатить услуги ЖКХ на сумму от 100 рублей одним из способов: через интернет-банк или мобильное приложение Сбербанк Онлайн, с помощью услуги «Автоплатеж» или через устройства самообслуживания. По результатам оплаты клиентам нужно было пройти регистрацию на сайте банка.

Победителем акции «Счастливый платеж» в Тюменской области стал житель поселка Московский Александр Анипко. Он получит денежный приз в размере 50 000 рублей.

Использование дистанционных сервисов позволяет производить оплату жилищно-коммунальных услуг без посещения офисов банка. Платеж можно совершить из любой точки мира, достаточно иметь под рукой смартфон, планшет или ноутбук с доступом в интернет. На территории Западной Сибири оплатить услугу ЖКХ дистанционно можно в пользу 373 организаций. Денис Колов, заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка.

#Новости#Тюменская область#Сбербанк#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
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