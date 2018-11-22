Сбербанк подвел итоги акции «Счастливый платеж»

По условиям акции необходимо было с 1 августа по 31 октября 2018 года оплатить услуги ЖКХ на сумму от 100 рублей одним из способов: через интернет-банк или мобильное приложение Сбербанк Онлайн, с помощью услуги «Автоплатеж» или через устройства самообслуживания. По результатам оплаты клиентам нужно было пройти регистрацию на сайте банка.