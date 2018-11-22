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При строительстве космодрома «Восточный» похитили 10 млрд рублей

22 ноября 2018, 02:00
Фото: flickr.com
Генпрокуратура РФ отметила, что с 2014 года при строительстве космодрома «Восточный» государству нанесем ущерб на сумму 10 млрд рублей. Всего выявлено 17 000 различных нарушений.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры сообщил, что около 1 000 человек привлечены к ответственности в ходе проверок. Должностные лица затягивали процесс возведения объекта, похищали бюджетные средства, при строительстве не соблюдались СНИПы. В частности выяснилось, что бетон на стартовой площадке не соответствовал качеству. В основании стартовой площадки были обнаружены пустоты.

Данные нарушения могли привести к аварии во время пусков ракет. К уголовной ответственности привлечены 50 человек.

На данный момент на космодроме идет строительство второй очереди. Данный объект находится под пристальным вниманием стражей правопорядка.

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#Новости#Прокуратура#Хищения#Александр Мязин#Происшествия
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