При строительстве космодрома «Восточный» похитили 10 млрд рублей

Официальный представитель Генеральной прокуратуры сообщил, что около 1 000 человек привлечены к ответственности в ходе проверок. Должностные лица затягивали процесс возведения объекта, похищали бюджетные средства, при строительстве не соблюдались СНИПы. В частности выяснилось, что бетон на стартовой площадке не соответствовал качеству. В основании стартовой площадки были обнаружены пустоты.
Данные нарушения могли привести к аварии во время пусков ракет. К уголовной ответственности привлечены 50 человек.
На данный момент на космодроме идет строительство второй очереди. Данный объект находится под пристальным вниманием стражей правопорядка.