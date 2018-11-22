При строительстве космодрома «Восточный» похитили 10 млрд рублей

Официальный представитель Генеральной прокуратуры сообщил, что около 1 000 человек привлечены к ответственности в ходе проверок. Должностные лица затягивали процесс возведения объекта, похищали бюджетные средства, при строительстве не соблюдались СНИПы. В частности выяснилось, что бетон на стартовой площадке не соответствовал качеству. В основании стартовой площадки были обнаружены пустоты.