Минстрой предложил упростить оплату за отопление по счетчикам

Авторы предлагают оплачивать тепло исходя из фактического потребления, которое показывают счетчики на батареях. В случаи их отсутствия – исходя из нормативов.
На данный момент оплачивать отопление по индивидуальным счетчикам могут только здания, которые полностью ими оборудованы. В основном – это новостройки, доля которых не превышает 20% всех многоквартирных домов в РФ.
Предполагается, что принятие поправок упростит оплату услуг ЖКХ для жителей старых зданий. При этом собственник квартиры будет оплачивать отопление по счетчикам в квартире и часть общедомового теплоснабжения. Данный законопроект обещают принять до конца 2018 года.