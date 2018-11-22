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Минстрой предложил упростить оплату за отопление по счетчикам

22 ноября 2018, 12:30
Фото: flickr.com
Минстрой РФ предлагает внести поправки в Жилищный кодекс России, согласно которым оплата за отопление для потребителей будет рассчитываться исходя из показаний индивидуального счетчика и только потом — общедомового.

Авторы предлагают оплачивать тепло исходя из фактического потребления, которое показывают счетчики на батареях. В случаи их отсутствия – исходя из нормативов.

На данный момент оплачивать отопление по индивидуальным счетчикам могут только здания, которые полностью ими оборудованы. В основном – это новостройки, доля которых не превышает 20% всех многоквартирных домов в РФ.

Предполагается, что принятие поправок упростит оплату услуг ЖКХ для жителей старых зданий. При этом собственник квартиры будет оплачивать отопление по счетчикам в квартире и часть общедомового теплоснабжения. Данный законопроект обещают принять до конца 2018 года.

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#Новости#ЖКХ#Россия#Александр Мязин#Экономика
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