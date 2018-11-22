Коммунальщики устраняют последствия снегопада в Тюмени

На данный момент дорожники убирают центральные улицы города и федеральные трассы, где сосредоточен основной поток транспорта. Далее в порядке очередности дорожная техника появится на окраинах Тюмени. При чистке дорог уделяется особое внимание карманам у остановочных комплексов и пешеходным зонам. В городе работает несколько сотен единиц уборочной техники. За уборку во дворах жилых домов отвечают УК и ТСЖ.