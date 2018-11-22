Глава Карелии Парфенчиков откроет детский сад в малочисленном Суоёки

Как сообщают «Новые известия», проще всего главе региона было пообещать построить детский сад в неопределенном будущем. Однако Парфенчиков знал, что Суоёки находится на грани вымирания – сейчас в нем живут не более 270 человек. По этой причине ему пришлось честно заявить, что никто не будет открывать ясли для одного ребенка.
Эта переписка попала в СМИ, после чего на Парфенчикова обрушились с критикой. Глава региона не стал оправдываться за свои слова и вместо этого лично приехал в Суоёки, где встретился с женщиной и извинился за эмоциональную реакцию.
После встречи Парфенчиков заявил, что разговор с местными жителями помог найти решение проблемы – теперь в населенном пункте будет организована семейная группа детского сада для 5 детей. Для этого планируется выкупить частный дом, который перейдет в муниципальную собственность и будет оборудован под детский сад.
Политолог Леонид Давыдов обратил внимание на то, что работа над ошибками региональных администраторов стала новым трендом. Конфликт, который возник с участием Парфенчикова, дал хорошую возможность развить и улучшить ситуацию.
Эксперт Константин Калачев добавил, что каждый человек, в том числе и чиновник, иногда может сорваться. При этом общество очень любит вырывать фразу из контекста, упуская подробности ситуации, а потом накидываться на чиновника с претензиями. По его словам, он ответил бы точно так же, может быть даже жестче.
Эксперт отметил, что такое поведение со стороны СМИ и общества может привести к тому, что чиновники «закроются наглухо», отказавшись от живого общения и отдав предпочтение бюрократическим отпискам.
Глава Карелии напомнил, что для более эффективной работы с соцсетями и обращениями пользователей была создана система «Инцидент Менеджемент», которая помогает быстро реагировать на обращения пользователей. Также он напомнил, что полностью открыт для общения с жителями республики и готов лично приезжать в самые отдаленные районы для решения проблем.