Глава Карелии Парфенчиков откроет детский сад в малочисленном Суоёки

Эксперт Константин Калачев добавил, что каждый человек, в том числе и чиновник, иногда может сорваться. При этом общество очень любит вырывать фразу из контекста, упуская подробности ситуации, а потом накидываться на чиновника с претензиями. По его словам, он ответил бы точно так же, может быть даже жестче.