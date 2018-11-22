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Дорожники замкнули ТКАД: открыто автомобильное движение вокруг Тюмени

22 ноября 2018, 10:19
Фото: ГУС Тюменской области
Тюменские дорожники ГУС открыли движение на всех 55 км ТКАД. Трасса включает в себя более 20 транспортных развязок.
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Тюмень

Утром 22 ноября 2018 года движение автомобилей открыто на 3 и 4 пусковых комплексах Восточного обхода. В настоящее время водители могут объезжать Тюмень вокруг. Последние 5 км дороги были возведены за несколько месяцев. В 2018 году на строительно-монтажные работы выделено около 2 млрд рублей.

Отметим, что в сентябре текущего года дорожники открыли для движения предпоследний участок между улицами Республики и Тополиной.

К ТКАД присоединены все федеральные трассы, которые соединяют регион с другими областями. Основной целью строительства дороги является разгрузка городских трасс от транзитного трафика автомобилей через город.

Между тем монтажные работы на ТКАД продолжатся в 2019 году. Строителям необходимо достроить все необходимые съезды, пешеходные переходы, отбойники и провести благоустройство.

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#Новости#ТКАД#Тюмень#Александр Мязин#Город
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