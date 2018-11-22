Дорожники замкнули ТКАД: открыто автомобильное движение вокруг Тюмени

Утром 22 ноября 2018 года движение автомобилей открыто на 3 и 4 пусковых комплексах Восточного обхода. В настоящее время водители могут объезжать Тюмень вокруг. Последние 5 км дороги были возведены за несколько месяцев. В 2018 году на строительно-монтажные работы выделено около 2 млрд рублей.
Отметим, что в сентябре текущего года дорожники открыли для движения предпоследний участок между улицами Республики и Тополиной.
К ТКАД присоединены все федеральные трассы, которые соединяют регион с другими областями. Основной целью строительства дороги является разгрузка городских трасс от транзитного трафика автомобилей через город.
Между тем монтажные работы на ТКАД продолжатся в 2019 году. Строителям необходимо достроить все необходимые съезды, пешеходные переходы, отбойники и провести благоустройство.