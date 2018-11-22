Дорожники замкнули ТКАД: открыто автомобильное движение вокруг Тюмени

Утром 22 ноября 2018 года движение автомобилей открыто на 3 и 4 пусковых комплексах Восточного обхода. В настоящее время водители могут объезжать Тюмень вокруг. Последние 5 км дороги были возведены за несколько месяцев. В 2018 году на строительно-монтажные работы выделено около 2 млрд рублей.