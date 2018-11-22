Более 80% россиян назвали себя счастливыми людьми

По словам самих респондентов, счастливыми из делает хорошее здоровье, семья и работа. Те же, кто на вопрос социологов заявил, что не считает себя счастливым человеком, пояснили, что это связано с материальными трудностями, об этом сообщили 12% опрошенных.
Помимо этого низкий уровень личного счастья отмечен среди тех, кого не устраивает плохое положение дел в России (9%), низкие заработные платы, а также их задержки и плохое здоровье.
Также из результатов опроса следует, что большинство тех, кто считает себя счастливыми людьми - являются людьми с хорошим материальным положением. Еще 33% жителей страны чувствуют себя счастливыми благодаря семье. 21% респондентов счастлив из-за того, что у них все хорошо со здоровьем.