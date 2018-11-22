nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 80% россиян назвали себя счастливыми людьми

22 ноября 2018, 05:00
Фото: pixabay.com
Исследователи провели опрос и выяснили, что подавляющее большинство жителей России (84%) считают себя счастливыми людьми.

По словам самих респондентов, счастливыми из делает хорошее здоровье, семья и работа. Те же, кто на вопрос социологов заявил, что не считает себя счастливым человеком, пояснили, что это связано с материальными трудностями, об этом сообщили 12% опрошенных.

Помимо этого низкий уровень личного счастья отмечен среди тех, кого не устраивает плохое положение дел в России (9%), низкие заработные платы, а также их задержки и плохое здоровье.

Также из результатов опроса следует, что большинство тех, кто считает себя счастливыми людьми - являются людьми с хорошим материальным положением. Еще 33% жителей страны чувствуют себя счастливыми благодаря семье. 21% респондентов счастлив из-за того, что у них все хорошо со здоровьем.

Материалы по теме
70% россиян считают себя счастливыми
#Новости#Статистика#Индекс счастья#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25