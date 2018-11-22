Банк ФК «Открытие» нарушил закон о рекламе после звонка руководителю фирмы в Тюмени

В рамках разбирательства между гражданином и банком ПАО ФК «Открытие» пользователь сотовой связи пожаловался антимонопольщикам на звонки с предложением расчетно-кассового обслуживания для его организации. Заявитель утверждает, что не оставлял банку своих данных и не давал согласия на получение рекламной информации.
Между тем в кредитной организации пояснили, что получили информацию о номере телефона из открытых источников в сети.
По мнению УФАС региона рекламой является информация адресованная неопределенному кругу лиц. При этом информация из сети не подтверждает, что звонок был заранее определенному лицу. Позиция УФАС Тюменской области была поддержана Арбитражным судом региона.