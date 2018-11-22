Банк ФК «Открытие» нарушил закон о рекламе после звонка руководителю фирмы в Тюмени

В рамках разбирательства между гражданином и банком ПАО ФК «Открытие» пользователь сотовой связи пожаловался антимонопольщикам на звонки с предложением расчетно-кассового обслуживания для его организации. Заявитель утверждает, что не оставлял банку своих данных и не давал согласия на получение рекламной информации.