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Банк ФК «Открытие» нарушил закон о рекламе после звонка руководителю фирмы в Тюмени

22 ноября 2018, 11:30
Фото: flickr.com
УФАС РФ по Тюменской области сообщает, что телефонные звонки с предложением товаров и услуг без согласия абонента нарушают закон о рекламе.

В рамках разбирательства между гражданином и банком ПАО ФК «Открытие» пользователь сотовой связи пожаловался антимонопольщикам на звонки с предложением расчетно-кассового обслуживания для его организации. Заявитель утверждает, что не оставлял банку своих данных и не давал согласия на получение рекламной информации.

Между тем в кредитной организации пояснили, что получили информацию о номере телефона из открытых источников в сети.

По мнению УФАС региона рекламой является информация адресованная неопределенному кругу лиц. При этом информация из сети не подтверждает, что звонок был заранее определенному лицу. Позиция УФАС Тюменской области была поддержана Арбитражным судом региона.

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#Новости#Реклама#Тюменская область#Александр Мязин#Общество
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