В акции «Доктор с вами» приняли участие 204 жителя Тюмени

Тюменцам провели тест на крови на сахар, холестерин, измерили давление. Данный метод позволяет с высокой точностью установить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Любой желающий мог получить консультацию врачей. В результате акции 26 человек были взяты на диспансерное наблюдение.
Специалисты отмечают, что 19% посетителей пришли в клинику впервые за долгое время.
Сообщается, что следующее подобное мероприятие состоится 15 декабря – врачи будут проверять женское здоровье.
Профилактическая акция проходит в областной столице ежемесячно. Горожане могут обраться в ближайшую клинику города для получения консультаций специалистов. С начала года медобследования прошли около 2 500 жителей Тюмени.