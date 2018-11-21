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В акции «Доктор с вами» приняли участие 204 жителя Тюмени

21 ноября 2018, 11:00
Фото: flickr.com
В тюменских поликлиниках 204 человека приняли участие в акции «Доктор с вами». На мероприятии все желающие могли проверить свое сердце.
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Тюмень

Тюменцам провели тест на крови на сахар, холестерин, измерили давление. Данный метод позволяет с высокой точностью установить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Любой желающий мог получить консультацию врачей. В результате акции 26 человек были взяты на диспансерное наблюдение.

Специалисты отмечают, что 19% посетителей пришли в клинику впервые за долгое время.

Сообщается, что следующее подобное мероприятие состоится 15 декабря – врачи будут проверять женское здоровье.

Профилактическая акция проходит в областной столице ежемесячно. Горожане могут обраться в ближайшую клинику города для получения консультаций специалистов. С начала года медобследования прошли около 2 500 жителей Тюмени.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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