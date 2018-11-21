В акции «Доктор с вами» приняли участие 204 жителя Тюмени

Тюменцам провели тест на крови на сахар, холестерин, измерили давление. Данный метод позволяет с высокой точностью установить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Любой желающий мог получить консультацию врачей. В результате акции 26 человек были взяты на диспансерное наблюдение.