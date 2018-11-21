Проект «Императорский маршрут» привлечет в Тюменскую область дополнительных туристов

Первые туристы по проекту «Императорский маршрут» прибыли в Тюменскую область в мае текущего года, тогда их было всего 24 человека, однако вскоре маршрут приобрел популярность и в период с июля по октябрь регион посетили не только жители 16 субъектов РФ, но и туристы из других стран, среди которых: Канада, Австралия и ряда других государств.
В проект «Императорский маршрут» входит 14 регионов России, в Тюменской области туристам в его рамках предоставляются две программы, в которые входят посещение музеев «Усадьба Колокольниковых», «Царская пристань», музея семьи императора Николая II в Тобольске, Дворца Наместника, термальных источников, Абалакского туристического комплекса.
Губернатор Тюменской области Александр Моор также высказался о запуске «Императорского маршрута» и назвал реализуемый в регионе проект успешным.