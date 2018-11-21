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Проект «Императорский маршрут» привлечет в Тюменскую область дополнительных туристов

21 ноября 2018, 04:30
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
К концу текущего года Тюменскую область посетят более 1,3 тысяч туристов по проекту «Императорский маршрут».

Первые туристы по проекту «Императорский маршрут» прибыли в Тюменскую область в мае текущего года, тогда их было всего 24 человека, однако вскоре маршрут приобрел популярность и в период с июля по октябрь регион посетили не только жители 16 субъектов РФ, но и туристы из других стран, среди которых: Канада, Австралия и ряда других государств.

В проект «Императорский маршрут» входит 14 регионов России, в Тюменской области туристам в его рамках предоставляются две программы, в которые входят посещение музеев «Усадьба Колокольниковых», «Царская пристань», музея семьи императора Николая II в Тобольске, Дворца Наместника, термальных источников, Абалакского туристического комплекса.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также высказался о запуске «Императорского маршрута» и назвал реализуемый в регионе проект успешным.

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#Новости#Александр Моор#Тюменская область#Туризм#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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