На модернизацию системы теплоснабжения Тюмени потратят 900 млн рублей

Семен Тегенцев выступая на профильной комиссии гордумы пояснил, что в следующем году компания УСТЭК на средства от оплаты коммунальных услуг и за техприсоединение планирует построить порядка 1,5 километров новых теплосетей.
Помимо этого в Тюмени проведут работы по модернизации трех километров магистральных теплосетей, улучшение также затронет насосную станцию №5, ее планируется реконструировать в следующем году.
Еще часть средств из 900 млн рублей направят на возведение блочно-модульных котельных, которые заменят собой существующие котельные в ДОК «Красный октябрь».
Кроме того, в следующем году Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания установит системы диспетчеризации на муниципальных котельных города Тюмени.