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На модернизацию системы теплоснабжения Тюмени потратят 900 млн рублей

21 ноября 2018, 08:30
Фото: pixabay.com
В 2019 году системы теплоснабжения Тюмени ожидает модернизация, заявил директор департамента городского хозяйства областной столицы Семен Тегенцев.
Сюжет
Тюмень

Семен Тегенцев выступая на профильной комиссии гордумы пояснил, что в следующем году компания УСТЭК на средства от оплаты коммунальных услуг и за техприсоединение планирует построить порядка 1,5 километров новых теплосетей.

Помимо этого в Тюмени проведут работы по модернизации трех километров магистральных теплосетей, улучшение также затронет насосную станцию №5, ее планируется реконструировать в следующем году.

Еще часть средств из 900 млн рублей направят на возведение блочно-модульных котельных, которые заменят собой существующие котельные в ДОК «Красный октябрь».

Кроме того, в следующем году Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания установит системы диспетчеризации на муниципальных котельных города Тюмени.

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#Новости#Модернизация#Теплоснабжение#Тюменская область#УСТЭК#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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