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Инвалид добилась возобновления выплаты пенсии после прокурорской проверки в ПФР

21 ноября 2018, 10:18
Фото: flickr.com
Тоболячка-инвалид добилась возобновления выплаты пенсии, после обращения в прокуратуру. Стражи правопорядка провели проверку после ее заявления и привлекли к дисциплинарной ответственности работника ПФР.

Установлено, что заявитель является инвалидом второй группы, проживает в Тобольске и имеет временную регистрацию. В сентябре 2018 года ей было отказано в выплатах пенсии по инвалидности из-за отсутствия постоянного места проживания на территории РФ.

На основании законодательства страны, отсутствие постоянной регистрации не является основанием прекращения выплат, тем более заявитель была коренным жителем Тобольска. Более того, она имела временную регистрацию.

В ходе проверки 36-летней жительнице города возобновлена выплата пенсии. Начальник отдела перерасчета соцвыплат привлечена к дисциплинарной ответственности.

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#Новости#Пенсионная система#ПФР#Тобольск#Александр Мязин#Общество
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