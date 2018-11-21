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Губернатор Тюменской области выступит с посланием 22 ноября в ДК «Нефтяник»

21 ноября 2018, 14:11
Фото: Пресс-служба администрации Тюмени
В Тюмени 22 ноября Александр Моор обратиться с посланием к региональным депутатам и жителям региона. Предполагается, что в выступлении будут затронуты основные вопросы Тюменской области, планы развития и задачи на перспективу.

Расширенное 25 заседание Тюменской областной думы пройдет в ДК «Нефтяник». На нем состоится оглашение послания. В качестве гостей на мероприятие приглашены почетные граждане области, чиновники, научные работники и представители общественных организаций. На мероприятие аккредитованы около 100 журналистов.

Отметим, что в 2006 году с посланием депутатам Тюменской областной думы выступил Владимир Якушев.

Ряд экспертов полагает, что от послания не стоит ждать каких-либо серьезных заявлений или действий. На данный момент губернатор только вступил в должность. Выступление будет показано в прямом эфире на телеканале «Тюменское время» в 11:00 и сайте admtyumen.ru.

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