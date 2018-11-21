Блогер Варламов назвал «надругательством» реставрацию дома Брюханова в Тюмени

Он напомнил, что изначально здание было кирпичным, кроме того, в торговых зданий XIX века всегда была большая вывеска, которая являлась доминантой в архитектуре. По мнению блогера, тем, кто занимался реставрацией дома следовало бы взять пример у своих коллег из других городов, которые сохраняют историческую ценность подобных зданий.
Помимо вывески Илья Варламов раскритиковал и реставрацию стен здания. Первоначально они были кирпичными после чего их заштукатурили и покрасили. Блогер уверен, что реставраторы имели возможность восстановить историческую справедливость, однако этого сделано не было.
Реставраторы всего лишь упростили фасад здания, из-за чего теперь, если сравнивать с фотографиями здания советских времен, кажется, что дому купца Брюханова не хватает деталей.