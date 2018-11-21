Блогер Варламов назвал «надругательством» реставрацию дома Брюханова в Тюмени

Он напомнил, что изначально здание было кирпичным, кроме того, в торговых зданий XIX века всегда была большая вывеска, которая являлась доминантой в архитектуре. По мнению блогера, тем, кто занимался реставрацией дома следовало бы взять пример у своих коллег из других городов, которые сохраняют историческую ценность подобных зданий.