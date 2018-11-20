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В поселке Омутинское прошло состязание «Робоквест-2018» среди детей

20 ноября 2018, 13:30
Фото: flickr.com
В поселке Омутинское 17 ноября прошло соревнование «Робоквест-2018». В мероприятии участвовали 9 человек из 3 районов Тюменской области.

Для конкурсантов была подготовлена специальная площадка для преодоления различных препятствий. Ребята должны были преодолеть их за определенное время. Всего 2 попытки по 5 минут. Баллы для участников набирались по количеству пройденных препятствий.

Организаторы отмечают, что наибольшее затруднение у участников вызвало преодоление лестницы. Только двое конкурсантов смогли её преодолеть.

Первое место занял Рыжов Никита, его результат 660 баллов. Вторым стал Жукову Никите с результатом 435 баллов. Отмечается, что подобные мероприятия должны вызвать интерес у молодого поколения в развитии навыков управления роботизированными механизмами. Подобные соревнования планируется проводить 2 раза в год.

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#Новости#Роботы#Тюменская область#Робототехника#Александр Мязин#Общество
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