В поселке Омутинское прошло состязание «Робоквест-2018» среди детей

Для конкурсантов была подготовлена специальная площадка для преодоления различных препятствий. Ребята должны были преодолеть их за определенное время. Всего 2 попытки по 5 минут. Баллы для участников набирались по количеству пройденных препятствий.
Организаторы отмечают, что наибольшее затруднение у участников вызвало преодоление лестницы. Только двое конкурсантов смогли её преодолеть.
Первое место занял Рыжов Никита, его результат 660 баллов. Вторым стал Жукову Никите с результатом 435 баллов. Отмечается, что подобные мероприятия должны вызвать интерес у молодого поколения в развитии навыков управления роботизированными механизмами. Подобные соревнования планируется проводить 2 раза в год.