nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября 2018, 10:16

Published 6 ноября 2018, 10:16

Modified 20 октября 2022, 03:16

Updated 20 октября 2022, 03:16

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» в IMAX 3D в СИНЕМА ПАРК

6 ноября 2018, 10:16
Открыты онлайн продажи билетов на грядущий фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Вы можете совершить онлайн покупку билета на сайте www.kinoteatr.ru

Фильм покажут в форматах 2D и 3D.

Премьера в России состоится 15 ноября.

#Общество#Тюмень#Новости#Кино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика