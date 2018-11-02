Стоимость портфеля “Роснано” выросла на 11 млрд рублей по МСФО

Кроме того, в “Роснано” сообщают, что российские стандарты финотчетности не могут на данный момент отразить результативность фирмы как инвестиционного фонда, так как не показывают динамики справедливой стоимости портфеля активов. Соответственно, считает исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский, отчеты по управлению компании базируются на международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). В пояснениях Business FM Подольский также отметил, что согласно расчетам по этой схеме по итогам девяти месяцев можно говорить о росте справедливой стоимости портфеля “Роснано” на одиннадцать миллиардов рублей. Что касается внутренних расчетов компании, здесь прибыль оценена в 3,6 млрд рублей. Таким образом, в течение трех месяцев с момента публикации отчетности по МСФО за первые шесть месяцев этот показатель вырос на 1,5 млрд рублей. Драйвером в этой ситуации стал именно рост справедливой стоимости портфеля. В результате высоко стали оцениваться такие компании как Хевел (ведущий в России производитель солнечных панелей) и Оксиал (поставщик одностенных углеродных нанотрубок). Напомним, что по итогам 2017 года “Роснано” впервые выплатила государству дивиденды, стоимостью 537 млн рублей или 50% годовой чистой прибыли по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ). Компания работает с прибылью с 2014 года.