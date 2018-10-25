Тимур Иванов может стать очередным кандидатом в губернаторы

Posted 25 октября 2018, 13:45
Published 25 октября 2018, 13:45
Modified 20 октября 2022, 03:10
Updated 20 октября 2022, 03:10
Властям ничего не остается, как отправлять в регионы проверенные кадры из федерального пула. Так, очередным «и.о.» может стать заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
«Новые известия» пишут, что Иванов несомненно сильная фигура – помимо серьезного послужного списка у него в запасе еще и кандидатская в области экономики. Но в СМИ он все чаще предстает в негативном свете. Осведомленные «эксперты» обвиняют его то в воровстве, то в халатности, используя неуместный в публицистике жаргон. Получается, что каждое действие Иванова при такой характеристике трактуется как негативное, авторы подобных опусов почему-то отказываются освещать его реальные дела.
До того, как Тимур Иванов пришёл работать в Министерство обороны, он занимал высокие посты в бизнесе и сфере управления энергетикой. С 1999-го года он был советником руководителя департамента сооружения атомных объектов Министерства по атомной энергии. Потом решил сменить место работы и перешёл в «Атомстройэкспорт» на должность первого вице-президента, откуда позднее перевёлся на пост заместителя председателя правления «Интер РАО ЕЭС». Вместе с этим Иванов являлся советником министра энергетики. В период с 2009 по 2012 годы был генеральным директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство» при Министерстве энергетики России.
Такая «популярность» Иванова – ни что иное, как следствие негативного восприятия Минобороны после нашумевшего дела господина Сердюкова. Высокие чины, особенно носящие мундир, редко занимаются своим имиджем в бульварной прессе. Они не станут покупать себе положительные статьи и прикармливать «своих» журналистов. И если на Шойгу СМИ редко выдают негатив из-за его заслуженной популярности в народе и политических кругах, то его заместители принимают удар акул пера на себя.
Чаще всего Тимура Иванова обвиняют в том, что он якобы «человек Шойгу». С этим можно согласиться: вместе с ним он прошел большой путь от руководства Московской областью до Министерства обороны. Коллеги называют его проверенным временем соратником.
Пресса же пестрит статьями о якобы баснословных богатствах Иванова, которые при проверке финансовых отчетов не находят подтверждения. После оптимизации распределения госзаказов в 2014 году те же диванные аналитики начали кричать, что раз он находится у основания финансовых потоков, значит просто обязан воровать. То, что расширение пакета акций обычно выступает как показатель эффективности и инвестиционного потенциала коммерческой организации, они в расчет не принимают.
Иванов твердо стоит на своей позиции, реализуя проекты внутри Минобороны и «Оборонсервиса», все средства от сделок идут в отрасль.
Не могли СМИ обойти и скандал с «Трансстройинжиниринг», когда цена за уголь для Минобороны оказалась сильно завышена, бюджет потерял более 400 млн рублей. Иванов пришел в «Оборонсервис» только в 2013 году, а контракт с компанией заключили годом ранее. После своего назначения он сразу решил провести внутреннее расследование сделки. На проверку Иванов отправил и другие контракты «Оборонсервиса» - более 7 миллиардов рублей бюджетных средств удалось сохранить.
Авторы подобных материалов приписывают весь негатив в министерстве обороны исключительно Иванову, но на деле выходит, что «темные дела» связаны с ним только кабинетом ведомства и страной, в которой он живет и работает. Поэтому слухи никак не могут отразится на прекрасных карьерных перспективах Тимура Иванова. К тому же ему 43 года, а этот возраст считается самым продуктивным.