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Posted 25 октября 2018, 13:45

Published 25 октября 2018, 13:45

Modified 20 октября 2022, 03:10

Updated 20 октября 2022, 03:10

Тимур Иванов может стать очередным кандидатом в губернаторы

25 октября 2018, 13:45
В российской политической среде октябрь принес настоящий урожай губернаторских отставок. Не секрет, что многим регионам действительно нужны сильные управленцы, вот только кадровый резерв оставляет желать лучшего.

Властям ничего не остается, как отправлять в регионы проверенные кадры из федерального пула. Так, очередным «и.о.» может стать заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

«Новые известия» пишут, что Иванов несомненно сильная фигура – помимо серьезного послужного списка у него в запасе еще и кандидатская в области экономики. Но в СМИ он все чаще предстает в негативном свете. Осведомленные «эксперты» обвиняют его то в воровстве, то в халатности, используя неуместный в публицистике жаргон. Получается, что каждое действие Иванова при такой характеристике трактуется как негативное, авторы подобных опусов почему-то отказываются освещать его реальные дела.

До того, как Тимур Иванов пришёл работать в Министерство обороны, он занимал высокие посты в бизнесе и сфере управления энергетикой. С 1999-го года он был советником руководителя департамента сооружения атомных объектов Министерства по атомной энергии. Потом решил сменить место работы и перешёл в «Атомстройэкспорт» на должность первого вице-президента, откуда позднее перевёлся на пост заместителя председателя правления «Интер РАО ЕЭС». Вместе с этим Иванов являлся советником министра энергетики. В период с 2009 по 2012 годы был генеральным директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство» при Министерстве энергетики России.

Такая «популярность» Иванова – ни что иное, как следствие негативного восприятия Минобороны после нашумевшего дела господина Сердюкова. Высокие чины, особенно носящие мундир, редко занимаются своим имиджем в бульварной прессе. Они не станут покупать себе положительные статьи и прикармливать «своих» журналистов. И если на Шойгу СМИ редко выдают негатив из-за его заслуженной популярности в народе и политических кругах, то его заместители принимают удар акул пера на себя.

Чаще всего Тимура Иванова обвиняют в том, что он якобы «человек Шойгу». С этим можно согласиться: вместе с ним он прошел большой путь от руководства Московской областью до Министерства обороны. Коллеги называют его проверенным временем соратником.

Пресса же пестрит статьями о якобы баснословных богатствах Иванова, которые при проверке финансовых отчетов не находят подтверждения. После оптимизации распределения госзаказов в 2014 году те же диванные аналитики начали кричать, что раз он находится у основания финансовых потоков, значит просто обязан воровать. То, что расширение пакета акций обычно выступает как показатель эффективности и инвестиционного потенциала коммерческой организации, они в расчет не принимают.

Иванов твердо стоит на своей позиции, реализуя проекты внутри Минобороны и «Оборонсервиса», все средства от сделок идут в отрасль.

Не могли СМИ обойти и скандал с «Трансстройинжиниринг», когда цена за уголь для Минобороны оказалась сильно завышена, бюджет потерял более 400 млн рублей. Иванов пришел в «Оборонсервис» только в 2013 году, а контракт с компанией заключили годом ранее. После своего назначения он сразу решил провести внутреннее расследование сделки. На проверку Иванов отправил и другие контракты «Оборонсервиса» - более 7 миллиардов рублей бюджетных средств удалось сохранить.

Авторы подобных материалов приписывают весь негатив в министерстве обороны исключительно Иванову, но на деле выходит, что «темные дела» связаны с ним только кабинетом ведомства и страной, в которой он живет и работает. Поэтому слухи никак не могут отразится на прекрасных карьерных перспективах Тимура Иванова. К тому же ему 43 года, а этот возраст считается самым продуктивным.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика#Новости
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