Тимур Иванов может стать очередным кандидатом в губернаторы

«Новые известия» пишут, что Иванов несомненно сильная фигура – помимо серьезного послужного списка у него в запасе еще и кандидатская в области экономики. Но в СМИ он все чаще предстает в негативном свете. Осведомленные «эксперты» обвиняют его то в воровстве, то в халатности, используя неуместный в публицистике жаргон. Получается, что каждое действие Иванова при такой характеристике трактуется как негативное, авторы подобных опусов почему-то отказываются освещать его реальные дела.